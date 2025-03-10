С начала года налоговая возместила почти 29 миллиардов гривен НДС

В течение января и февраля 2025 года Государственная налоговая служба вернула налогоплательщикам почти 29 миллиардов гривен НДС.

Об этом заявил глава ГНС Руслан Кравченко во время встречи с представителями бизнеса в Одесской области.

"С начала года уже имеем положительную динамику. Два месяца подряд не только перевыполняем план поступлений в бюджет, но и стабильно возмещаем НДС. В январе — феврале возместили более 28,7 млрд грн. Работаем над сохранением этой тенденции и дальше" — отметил глава ГНСУ.

Кравченко рассказал предпринимателям обо всех инициативах ГНС, направленных на уменьшение случаев блокирования налоговых накладных и упрощение выхода предприятий из рисковых. Уже представлены инициативы ГНС в Минфин.

По его словам, налоговая также конкретизировала перечень оснований для отнесения плательщика к рисковым. Обновлен справочник кодов рисковости налогоплательщиков. Их используют комиссии при рассмотрении вопросов о соответствии плательщика критериям рискованности.

"Моя позиция неизменна – добросовестный бизнес должен работать беспрепятственно, создавая новые рабочие места и наполняя бюджеты", – отметил Кравченко.

Напомним, глава ГНСУ Руслан Кравченко инициировал изменения в механизм остановки регистрации налоговых накладных. Речь идет об уменьшении количества блокирования налоговых накладных, упрощении процедуры регистрации и минимизации административного давления.