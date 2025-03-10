З початку року податкова відшкодувала майже 29 мільярдів гривень ПДВ

Протягом січня та лютого 2025 року Державна податкова служба повернула платникам податків майже 29 мільярдів гривень ПДВ.

Про це заявив голова ДПС Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бізнесу в Одеській області.

"З початку року вже маємо позитивну динаміку. Два місяці поспіль не лише перевиконуємо план надходжень до бюджету, а і стабільно відшкодовуємо ПДВ. У січні – лютому відшкодували понад 28,7 млрд грн. Працюємо над збереженням цієї тенденції і надалі" — зазначив голова ДПСУ.

Кравченко розповів підприємцям про всі ініціативи ДПС, спрямовані на зменшення випадків блокування податкових накладних та спрощення виходу підприємств з ризикових. Вже подані ініціативи ДПС до Мінфіну.

За його словами, податкова також конкретизувала перелік підстав для віднесення платника до ризикових. Оновлено довідник кодів ризиковості платників податків. Їх використовують комісії при розгляді питань щодо відповідності платника критеріям ризиковості.

"Моя позиція незмінна – сумлінний бізнес повинен працювати без перешкод, створюючи нові робочі місця та наповнюючи бюджети", – зауважив Кравченко.

Нагадаємо, голова ДПСУ Руслан Кравченко ініціював зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних. Йдеться про зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації та мінімізацію адміністративного тиску.