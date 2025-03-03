ДПС запропонувала пом'якшити механізм блокування накладних: передбачено шість ключових змін

Голова Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко ініціював зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних. Йдеться про зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації та мінімізацію адміністративного тиску.

Про це 3 березня повідомив голова ДПСУ Руслан Кравченко.

"Удосконалюємо роботу системи СМКОР. Йдеться про зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації, підвищення ефективності автоматизованого моніторингу, мінімізацію адміністративного тиску. Шість ключових змін," – зауважив чиновник.

Які зміни передбачено?

За словами Кравченко, запропоновані зміни скоротять кількість заблокованих накладних, а загалом легше буде працювати тим, хто працює прозоро.

Запропоновані зміни передбачають:

з більшення лімітів для безумовної реєстрації накладних – граничний обсяг постачання зросте до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тис. грн. Операції до 10 тисяч. гривень будуть реєструватися без затримок, зараз цей ліміт становить 5 тисяч ;

більшення лімітів для безумовної реєстрації накладних – граничний обсяг постачання зросте до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тис. грн. Операції до 10 тисяч. гривень будуть реєструватися без затримок, зараз цей ліміт становить 5 тисяч с прощення перевірки податкових накладних для підприємців, які працюють у зонах із потенційною загрозою бойових дій, але де наразі немає активних боїв ;

прощення перевірки податкових накладних для підприємців, які працюють у зонах із потенційною загрозою бойових дій, але де наразі немає активних боїв з меншення бюрократії після виключення платників з переліку ризикових – накладні підлягатимуть автоматичній реєстрації, якщо компанія має позитивну податкову історію та виконуються інші визначені умови ;

меншення бюрократії після виключення платників з переліку ризикових – накладні підлягатимуть автоматичній реєстрації, якщо компанія має позитивну податкову історію та виконуються інші визначені умови у досконалення механізму автоматичного врахування таблиць даних платника – зниження потреби подавати документи для врахування таблиці ;

досконалення механізму автоматичного врахування таблиць даних платника – зниження потреби подавати документи для врахування таблиці з міни окремих показників позитивної податкової історії – ліміти обсягу операцій збільшено з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента зі 100 до 500 тисяч ;

міни окремих показників позитивної податкової історії – ліміти обсягу операцій збільшено з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента зі 100 до 500 тисяч з мінено критерій ризиковості операцій щодо розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ, а саме не вважатиметься ризиком подання такого розрахунку коригування протягом 90 днів (наразі становить 30).

Голова ДПС висловив надію, що запропоновані зміни будуть підтримані Мінфіном та Кабміном.

"Постійно спілкуюся з бізнесом. В усіх регіонах, де вже був, чи не кожне друге питання від підприємців стосується недоліків в роботі СМКОР", – додав Кравченко.

Раніше, 25 лютого, очільник податкової розповів, як планують боротися з нелегальним ринком тютюну. За його словами, лише з початку 2025 року ДПС провела 1069 перевірок у сфері обігу тютюнових виробів.