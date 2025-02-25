Очільник податкової розповів, як планують боротися з нелегальним ринком тютюну

Державна податкова служба спільно з правоохоронцями працює над зменшенням обсягів тіньового ринку тютюну. Також триває робота над запровадження електронної акцизної марки.

Про це розповів голова ДПС Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками асоціації "Укртютюн" та компаній-виробників продукції, що входять до мережі відомих міжнародних компаній.

Зменшенням обсягів тіньового ринку тютюну

"За оцінками експертів, тіньовий ринок тютюну нині сягає 12,6 %. Це не лише колосальні втрати бюджету, а й нерівні умови для легальних виробників. Одні добросовісно сплачують податки, інші – надають перевагу контрабанді, підробкам та корупційним схемам. Разом з правоохоронцями активно працюємо над зменшенням обсягів тіньового ринку", – підкреслив Кравченко.

За його словами, лише з початку 2025 року ДПС:

провела 1069 перевірок у сфері обігу тютюнових виробів;

наклала 11+ млн грн фінансових санкцій;

скасувала дію 312 ліцензій, з них 167 – за відсутність за місцем діяльності;

вилучила нелегальної продукції на 2,6 млн гривень.

Як обіцяє Кравченко, перевірки у місцях, де зафіксовано порушення ліцензійних умов, будуть продовжені.

Введення електронної акцизної марки

Голова ДПС зауважив, що введення електронної акцизної марки, оскільки це важливий крок для прозорості ринку.

"Виробники побоюються, що система не буде готова до повноцінного старту з січня 2026 року. У березні стартує тестування нововведення. Воно покаже реальну готовність ринку до переходу на електронну акцизну марку. Однак вже сьогодні спільно напрацьовуватимемо відповідні підзаконні акти, зокрема порядок маркування пачок", – наголосив Кравченко.

Він підкреслив, що ДПС відкрита до діалогу та ефективної співпраці з бізнесом для детінізації ринку та стабільного наповнення бюджету.

Додамо, обсяги нелегального тютюнового ринку в Україні відчутно знизились. До прикладу, у жовтні загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні знизився до 12,6% (проти 19,1% на початку року та 14,6% у липні 2024).