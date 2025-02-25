Глава налоговой рассказал, как планируют бороться с нелегальным рынком табака

Государственная налоговая служба совместно с правоохранителями работает над уменьшением объемов теневого рынка табака. Также продолжается работа по внедрению электронной акцизной марки.

Об этом рассказал глава ГНС Руслан Кравченко во время встречи с представителями ассоциации "Укртютюн" и компаний-производителей продукции, входящих в сеть известных международных компаний.

Уменьшением объемов теневого рынка табака

"По оценкам экспертов, теневой рынок табака в настоящее время достигает 12,6%. Это не только колоссальные потери бюджета, но и неравные условия для легальных производителей. Одни добросовестно платят налоги, другие — предпочитают контрабанду, подделки и коррупционные схемы. Вместе с правоохранителями активно подчеркиваем".

По его словам, только с начала 2025 года ГНС:

провела 1069 проверок в сфере обращения табачных изделий ;

наложила 11 млн грн финансовых санкций;

отменила действие 312 лицензий, из них 167 – за отсутствие по месту деятельности;

изъяла нелегальную продукцию на 2,6 млн гривен.

Как обещает Кравченко, проверки в местах, где зафиксировано нарушение лицензионных условий, будут продолжены.

Ввод электронной акцизной марки

Глава ГНС отметил, что введение электронной акцизной марки, поскольку это важный шаг для прозрачности рынка.

"Производители опасаются, что система не будет готова к полноценному старту с января 2026 года. В марте стартует тестирование нововведения. Оно покажет реальную готовность рынка к переходу на электронную акцизную марку. Однако уже сегодня будем совместно нарабатывать соответствующие подзаконные акты, в том числе порядок маркировки пачек", — сказал он.

Он подчеркнул, что ГНС открыта к диалогу и эффективному сотрудничеству с бизнесом для детенизации рынка и стабильного наполнения бюджета.

Добавим, что объемы нелегального табачного рынка в Украине ощутимо снизились. К примеру, в октябре общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине снизился до 12,6% (против 19,1% в начале года и 14,6% в июле 2024 года).