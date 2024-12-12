Объемы нелегального табачного рынка в Украине ощутимо снизились - исследование

В октябре произошло очередное снижение общего уровня нелегальной торговли табачными изделиями в Украине – до 12,6% (против 19,1% в начале года и 14,6% в июле 2024 года).

Об этом сообщает "Kantar Украина".

Как показали данные проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", проводимого "Kantar Украина" по заказу ведущих отечественных производителей табачных изделий, по среднегодовому показателю объемы нелегального табачного рынка в Украине снизились с 21,8% в 2023 году до 16,1 % в 2024 году.

Следовательно, годовые потери государственного бюджета Украины оцениваются в 21,9 млрд грн, а объем теневого рынка сигарет в Украине составляет 6,3 млрд шт.

Как отметила аналитик компании Татьяна Свердлик, в Украине падает объем подделок, включая поддельные акцизные марки, и нелегальной продукции, предназначенной для экспорта или маркированной Duty Free.

53% нелегальной продукции, маркированной надписью Duty Free или предназначенной для экспорта, и нелегально продающейся в Украине, по надписи на упаковке, произведены Винниковской табачной фабрикой. Торговыми марками этой группы нелегальной продукции являются Сompliment (45%), Lifa (6%), Marvel (2%).

Среди контрафактной продукции 34% имеют признаки поддельных акцизных марок. По надписи на упаковке, производимые Юнайтед Тобако/Маршалл Файнест Тобакко/VK Tobacco FZE (18%) и "Украинским Табачным Производством" (15%).

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Где нелегально торгуют табачными изделиями

Согласно исследованию компании, киоски и магазины остаются основными каналами нелегальной торговли табачными изделиями. Доля нелегальной продукции, продаваемой через эти каналы, почти не изменилась по сравнению с 2023 годом и составляет 66%

Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции остаются 6 областей Украины, в которых реализуется 70% продукции: Днепропетровская — 22%, Одесская — 12%, Харьковская — 10%; Киев и Киевская обл. – 10%, Хмельницкая – 8%, Львовская – 8%.

Нелегальный рынок табака нужно сократить еще вдвое

Статистику касательно снижения объемов нелегальной торговли табаком прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк.

"Есть хорошая и две плохие новости: Хорошая, по сравнению с 2023 годом (где был пик нелегала), то 25,7% нелегальный рынок упал до 12,6%. То есть в два раза. Но этого мало и нужно еще сократить в два раза). Как минимум.

Теперь плохие новости:

1) это октябрь. Как мы знаем, потом фабрики возобновили работу. И не факт, что тренд снова пойдет на рост. Как минимум по чекам РРО мы уже это видим с экспертами", – говорится в его сообщении.

Также он призвал обратить внимание на самые крупные нелегальные бренды.

"А как так случилось, что лидер это компания, которая до сих пор работает и типа все уже проблемы с БЭБ у них закончились?" – добавил нардеп.

В Украине остановлены все нелегальные производства табака

Напомним, что согласно заявлению главы парламентского комитета по налогам и финансам Даниила Гетманцева, БЭБ вместе с налоговой службой завершило борьбу с нелегальным производством табака в Украине. Все предприятия, не сотрудничавшие со следствием, прекратили свою деятельность.

Кроме того, на производствах, где экспертизы выявили нарушения, были аннулированы лицензии и демонтировано оборудование, которое использовалось для незаконного производства продукции.

Гетманцев отметил, что благодаря этим мерам нелегальное производство табака в Украине находится под полным контролем уже четыре месяца, что существенно увеличило акцизные поступления. В июне-июле 2024 года акцизные платежи выросли на 4,6 миллиарда гривен, или на 33,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Добавим, что теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета на сумму 42,5 миллиарда гривен (свыше 1 миллиарда долларов) в 2022/23 годах.