Обсяги нелегального тютюнового ринку в Україні відчутно знизились - дослідження

У жовтні відбулось чергове зниження загального рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні - до 12,6% (проти 19,1% на початку року та 14,6% у липні 2024).

Про це інформує "Kantar Україна".

Як показали дані проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", що проводить "Kantar Україна" на замовлення провідних вітчизняних виробників тютюнових виробів, за середньорічним показником обсяги нелегального тютюнового ринку в Україні знизились з 21,8% у 2023 році до 16,1% у 2024 році.

Відтак річні втрати державного бюджету України оцінюються у 21,9 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить 6,3 млрд шт.

Як зауважила аналітикиня компанії Тетяна Свердлик, в Україні падає обсяг підробок, включно з підробленими акцизними марками, та нелегальної продукції, призначеної для експорту або маркованої Duty Free.

53% нелегальної продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні, за написом на упаковці, вироблені Винниківською тютюновою фабрикою. Торговими марками цієї групи нелегальної продукції є Сompliment (45%), Lifa (6%), Marvel (2%).

Серед контрафактної продукції 34% мають ознаки підроблених акцизних марок. За написом на упаковці, вироблені Юнайтед Тобако / Маршалл Файнест Тобакко / VK Tobacco FZE (18%) та "Українським Тютюновим Виробництвом" (15%).

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Де нелегально торгують тютюновими виробами

Згідно з дослідженням компанії, кіоски та магазини залишаються основними каналами нелегальної торгівлі тютюновими виробами. Частка нелегальної продукції, яка продається через ці канали, майже не змінилась у порівнянні з 2023 роком і складає 66%.

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції залишаються 6 областей України, в яких реалізується 70% такої продукції: Дніпропетровська - 22%, Одеська - 12%, Харківська – 10%; Київ і Київська обл. – 10%, Хмельницька – 8%, Львівська – 8%.

Нелегальний ринок тютюну потрібно скоротити ще вдвічі

Статистику щодо зниження обсягів нелегальної торгівлі тютюном прокоментував народний депутат Ярослав Железняк.

"Є гарна і дві погані новини: Гарна, порівняно з 2023 (де був пік нелегалу), то 25,7% нелегальний ринок впав до 12,6%. Тобто в два рази. Але цього мало і треба ще скоротити в два рази) Як мінімум.

Тепер погані новини:

1) це жовтень. Як ми знаємо потім фабрики відновили роботу. І не факт що тренд знову піде на зростання. Як мінімум по чекам РРО ми вже це бачимо з експертами", - йдеться в його повідомленні.

Також він закликав звернути увагу на найбільші нелегальні бренди.

"А як так сталося, що лідер це кампанія, яка досі працює і типу всі вже проблеми з БЕБ у них закінчились?" – додав нардеп.

В Україні зупинено всі нелегальні виробництва тютюну

Нагадаємо, що згідно із заявою голови парламентського комітету з податків та фінансів Данила Гетманцева, БЕБ разом з податковою службою завершило боротьбу з нелегальним виробництвом тютюну в Україні. Усі підприємства, що не співпрацювали зі слідством, припинили свою діяльність.

Крім того, на виробництвах, де експертизи виявили порушення, були анульовані ліцензії та демонтовано обладнання, яке використовувалося для незаконного виготовлення продукції.

Гетманцев зазначив, що завдяки цим заходам нелегальне виробництво тютюну в Україні перебуває під повним контролем уже чотири місяці, що суттєво збільшило акцизні надходження. У червні-липні 2024 року акцизні платежі зросли на 4,6 мільярда гривень, або на 33,6% порівняно з тим самим періодом минулого року.

Додамо, що тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету на суму 42,5 мільярда гривень (понад 1 мільярд доларів) у 2022/23 роках.