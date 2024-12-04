Цигарки суттєво здорожчають: депутати підтримали підвищення акцизів на тютюнові вироби

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому урядовий проєкт закону №11090 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

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Про це повідомив Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 237 нардепів.

Підвищення акцизів розпочнеться вже з нового року, 2025-го року.

"Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, так як акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС", - зауважив Железняк.

Законопроєкт передбачає поступове зростання мінімального рівня акцизів на тютюн до рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС. До 2028 року акцизи мають становити:

для цигарок: 90 євро за 1000 штук;

для елементів систем нагріву тютюну (ТВЕН, "айкоси" тощо): 72 євро за 1000 штук.

Графік підвищення акцизів:

2025 рік : акциз збільшиться на 35,4%, мінімальний акциз складе 78 євро за тисячу штук.

: акциз збільшиться на 35,4%, мінімальний акциз складе 78 євро за тисячу штук. 2026 рік : зростання на 17%.

: зростання на 17%. 2027 рік : підвищення на 8,8%.

: підвищення на 8,8%. 2028 рік: акциз збільшиться на 8,2%, досягнувши 90 євро за тисячу штук.

Наразі в Україні акцизна ставка на сигарети та тютюнові вироби для електронного нагріву (ТВЕН) становить близько 59 євро за 1000 шт. У країнах ЄС середній акциз на цигарки вже перевищує 90 євро за 1000 штук, а в деяких країнах становить 177 євро.

Як йдеться у пояснювальній записці до документу, прийняття законопроєкту забезпечить приведення податкового законодавства України в сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.