Частка курців в Україні впала до 27%: яким виробам віддають перевагу учасники опитування

27% українців станом на жовтень вживали тютюнові або нікотинові вироби, зокрема щодня це роблять 23,3%, а рідше - 3,7%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Порівняно з даними дослідження від грудня 2023 року частка курців зменшилася: тоді про вживання сигарет повідомляли 30%, зокрема 24,5% робили це щодня, а 5,5% - менш часто.

Серед споживачів переважна більшість (68,7%) курять сигарети промислового виробництва, хоча порівняно з 2023 роком показник знизився (тоді обрали цей варіант 74,7%).

Частка ж тих, хто вживає тютюнові вироби для електричного нагрівання (IQOS, Glo, Ploom), зросла з 18,3% до 22,8%; тих, хто курить електронні сигарети, вейпи - трохи впала з 16,1% до 15,8%; курців кальяну поменшало значно більше - з 10,8% до 8,4%, а курців самокруток - з 6,9% до 4,3%.

Никотинові ж подушечки (VELO, LYFT) українці за рік стали вживаюти вчетверо частіше (1,9% проти 0,5%). В свою чергу, серед респондентів не знайшлося вже нікого, хто б вживав нюхальний тютюн.

Серед чоловіків палять 39,5%, натомість серед жінок - лише 16,7%. Чоловіки дещо частіше вказують сигарети промислового виробництва (72,9% серед чоловіків-споживачів проти 60,5% серед жінок-споживачів), проте жінки значно частіше вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання (34% проти 17% серед чоловіків) та електронні сигарети (20% проти 13%).

Куріння сигарет дещо менш поширене серед наймолодших респондентів (44% серед 18-29-річних і 60% серед 30-39-річних проти 76-87% серед більш старших респондентів). Натомість серед 18-29-річних 45% заявили, що вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання, 44% – електронні сигарети, 21% – кальяни.

Також примітна різниця за макрорегіонами: зокрема, на заході країни курцями назвалися 21,5% опитаних, у той час як в центрі - 26,6%, а на півдні та сході - по 32%.

Також є залежність від розміру населеного пункту проживання респондентів: у селах курять лише 22,7%, у колишніх смт та містах до 20 тисяч жителів - 24,6%, у містах з 20-99 тисячами жителів - 27,6%, а у великих містах-стотисячниках - вже 30,6%.

При цьому електронні сигарети стали більш популярними в селах і менш популярними – у містах з населенням від 100 тисяч людей (в інших населених пунктах зміни - в межах похибки).

Серед членів родин з високим достатком частка курців виявилася найбільшою - 33%, натомість серед тих, хто має достаток середній, таких 26,4%, а серед бідних - 24%. Втім, серед найбідніших українців палять все ж дещо більше - 27,4% опитаних. Згідно ж результатів минулорічного дослідження, саме найбідніші мали найвищу частку курців (35,8%), в той час як серед відносно багатих респондентів їх було 28,8%.

Серед курців сигарет 94,3% помічали за останній місяць медичні попередження на пачках, натомість серед курців ТВЕН таких виявилося лиш 74%, а серед курців електронних сигарет - тільки 60,9%.

Серед двох останніх категорій заявили про те, що попередження спонукали їх задуматися про відмову від паління, відповідно 44,5% та 49,2% опитаних. Тобто на більшість з них попередження все ж не діють.

Опитування проводилося 25 вересня - 8 жовтня. Загалом проведено інтерв’ю з 2019 людьми, що проживали на підконтрольній Україні території (місце проживання враховувался актуальне, а не довоєнне).

Для звичайних обставин статистична похибка вибірки при такому опитування (з імовірністю 0,95 із дизайн-ефектом 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25 або 75%; 1,5% для показників, близьких до 10 або 90%; 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%; 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.