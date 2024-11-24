Доля курильщиков в Украине упала до 27%: какие изделия предпочитают участники опроса

27% украинцев по состоянию на октябрь употребляли табачные или никотиновые изделия, в частности, ежедневно это делают 23,3%, а реже — 3,7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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По сравнению с данными исследования от декабря 2023 года доля курильщиков уменьшилась: тогда об употреблении сигарет сообщали 30%, в том числе 24,5% делали это ежедневно, а 5,5% — менее часто.

Среди потребителей подавляющее большинство (68,7%) курят сигареты промышленного производства, хотя по сравнению с 2023 годом показатель снизился (тогда выбрали этот вариант 74,7%).

Доля тех, кто употребляет табачные изделия для электрического нагрева (IQOS, Glo, Ploom), выросла с 18,3% до 22,8%; курящих электронные сигареты, вейпы - немного упала с 16,1% до 15,8%; курильщиков кальяна - уменьшилась куда больше - с 10,8% до 8,4%, а курильщиков самокруток - с 6,9% до 4,3%.

Никотиновые же подушечки (VELO, LYFT) украинцы за год стали употреблять вчетверо чаще (1,9% против 0,5%). В свою очередь, среди респондентов не нашлось уже никого, кто употреблял бы нюхательный табак.

Среди мужчин курят 39,5%, среди женщин — только 16,7%. Мужчины несколько чаще указывают сигареты промышленного производства (72,9% среди мужчин-потребителей против 60,5% среди женщин-потребителей), однако женщины значительно чаще употребляют табачные изделия для электрического нагревания (34% против 17% среди мужчин) и электронные сигареты (20% против 13%).

Курение сигарет несколько менее распространено среди самых молодых респондентов (44% среди 18-29-летних и 60% среди 30-39-летних против 76-87% среди более старших респондентов). В то же время среди 18-29-летних 45% заявили, что употребляют табачные изделия для электрического нагрева, 44% - электронные сигареты, 21% - кальяны.

Также заметна разница по макрорегионам: в частности, на западе страны курильщиками назвались 21,5% опрошенных, в то время как в центре – 26,6%, а на юге и востоке – по 32%.

Также есть зависимость от размера населенного пункта проживания респондентов: в селах курят лишь 22,7%, в бывших пгт и городах до 20 тысяч жителей — 24,6%, в городах с 20-99 тысячами жителей — 27,6%, а в крупных городах-стотысячниках – уже 30,6%.

При этом электронные сигареты стали более популярны в селах и менее популярны – в городах с населением от 100 тысяч человек (в других населенных пунктах изменения — в пределах погрешности).

Среди членов семей с высоким достатком доля курильщиков оказалась наибольшей — 33%, в то время как среди имеющих средний достаток таковых 26,4%, а среди бедных — 24%. Впрочем, среди беднейших украинцев курят все же больше - 27,4% опрошенных. Согласно результатам прошлогоднего исследования, именно самые бедные имели самую высокую долю курильщиков (35,8%), в то время как среди относительно богатых респондентов их было 28,8%.

Среди курильщиков сигарет 94,3% замечали за последний месяц медицинские предупреждения на пачках, однако среди курящих ТИЭН таких оказалось лишь 74%, а среди курящих электронные сигареты — всего 60,9%.

В двух последних категориях заявили о том, что предупреждения побудили их задуматься об отказе от курения, соответственно 44,5% и 49,2% опрошенных. То естьЮ на большинство из них предупреждения все же не действуют.

Опрос проводился 25 сентября – 8 октября. Проведено интервью с 2019 людьми, проживавшими на подконтрольной Украине территории (место проживания учитывалось актуальное, а не довоенное).

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки при таком опросе (с вероятностью 0,95 с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25 или 75%; 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.