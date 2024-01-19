Украина окончательно избавилась от пгт

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры упразднило использование в Украине такой категории населенных пунктов как поселок городского типа. Соответствующее обновление кодификатора административно-территориальных единиц ведомство утвердило приказом №48 от 19 января.

Им статус всех 881 бывших пгт был заменен на статус поселков, а из перечня категорий населенных пунктов пгт был исключен. Кроме того, было утверждено переименование Суворовского района Херсона в Центральный.

Напомним, что закон, прописывающий новый порядок административно-территориальных изменений и переименований, в частности предусматривающий ликвидацию пгт, Верховная Рада приняла 28 июля. Поселок считается сельским населенным пунктом, поэтому с 19 января в Украине автоматически изменилось и распределение между городским и сельским населением.

Сколько людей в "старых" и "новых" поселках

На начало 2022 года Государственная служба статистики оценивала численность населения 824 пгт за пределами Крыма (в отношении которого оценка населения не осуществляется Украиной еще с 2014 года) в 3386,5 тысячи, или 8,23% совокупного населения соответствующей территории.

В законе поселок определен как населенный пункт с преимущественно усадебной застройкой и численностью жителей не менее 5 тысяч. До этого поселками считались, как правило, малые населенные пункты, образовавшиеся в советское время при соответствующих промышленных или сельскохозяйственных предприятиях, инфраструктурных объектах, учебных заведениях и т.п.

При этом в 1164 "старых" "обычных" поселках перед войной жило, по официальной оценке, лишь 334 тысячи человек (0,81% населения), то есть в среднем менее чем по 290 человек на один населенный пункт этой категории.

Самым большим поселком до нововведения было Докучаевское (бывшее Коммунист), где расположен Харьковский национальный аграрный университет имени Докучаева. Сельский статус оно имело, несмотря на то, что имеет почти исключительно многоэтажную застройку. На начало 2022 года его население оценивалось в 6,7 тысячи жителей.

Все остальные поселки имели менее 3 тысяч жителей, причем абсолютное большинство из них (более 93% вне Крыма) – менее 1 тысячи, то есть новым законодательным критериям все они не соответствуют.

Более того, большинство пгт (549) на материковой части Украины также не соответствовало критерию наличия 5 тысяч жителей. В то же время 30 из них, по официальной оценке, еще имели более 10 тысяч жителей.

На не оккупированной до 24 февраля 2022 года территории крупнейшими перед войной являлись:

Песочин Харьковской области (23,5 тысячи жителей) Гостомель Киевской области (18,5 тысячи; имеет политический статус "города-героя Украины", в 2022 году находился под российской оккупацией)

Ковшаровка Харьковской области (18 тысяч; несмотря на численность населения, не является центром общины, а фактически является удаленным микрорайоном Купянска; в 2022 году также находилась под оккупацией РФ и остается зоной возможных боевых действий)

Коцюбинское Киевской области (17,6 тысячи; анклав области внутри территории Киева) Слобожанское Днепропетровской области (14,7 тысячи; фактически является микрорайоном Днепра, до 2016 года - Юбилейное) Великодолинское Одесской области (14 тысяч) еще одно Слобожанское – Харьковской области (13,7 тысячи; до 2016 года – Комсомольское) Солоницевка Харьковской области (13,3 тысяч)

Бородянка Киевской области (12,8 тысячи; в 2022 году также находилась под российской оккупацией)

Антоновка Херсонской области (12,6 тысячи; фактически является районом Херсона; также была под оккупацией)



На западе Украины крупнейшим уже экс-пгт является Перегинское Ивано-Франковской области (12,7 тысяч предвоенных жителей).

Как теперь будут менять статусы населенным пунктам

Новым законом предусмотрено, что решение об отнесении поселков (равно как и сел) к категории городов осуществляет Рада по представлению Кабинета министров на основании обращения местного совета (если населенный пункт отвечает условию о компактной застройке и численности жителей в 10 тысяч).

Понижение же городов до статуса поселков или сел (если город больше не отвечает условиям для своего статуса) будет осуществляться по той же процедуре. Отметим, что к началу 2022 года официально в Украине (без Крыма) было 112 городов с населением менее 10 тысяч человек, в том числе 20 с населением менее 5 тысяч. Пока же все города сохранили свой статус автоматически.

Отнесение сел к категории поселков будет осуществляться только Кабмином на основании обращения местного совета (если село соответствует условию численности жителей).

При принятии указанных решений должны будут учитываться: