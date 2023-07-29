В Украине ликвидировали поселки городского типа: что еще предусматривает новый закон о населенных пунктах

Верховная Рада 28 июля приняла закон, который, в частности, обновляет классификацию населенных пунктов в Украине и устанавливает порядок их образования и ликвидации, переименования, а также изменения статуса.

За соответствующий законопроект №8263 "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства" во втором чтении и в целом проголосовало 262 депутата. Ни один не выступил против, однако воздержались 22 нардепа, из которых 20 - из фракции "Европейская солидарность".

Так, новый закон предусматривает ликвидацию статуса поселков городского типа : теперь в Украине будут лишь города, поселки и села. Таким образом, городскими населенными пунктами при этом останутся лишь города, а сельских станет больше за счет перехода всех пгт в категорию "простых" поселков.

Отметим, что на июль 2023 года в Украине, включая все оккупированные Россией территории, насчитывается 459 городов, 881 пгт, 1164 обычных поселка и 27204 села.

На начало 2022 года Государственная служба статистики оценивала численность населения 824 пгт за пределами Крыма (применительно к которому оценка населения не осуществляется Украиной еще с 2014 года) в 3386,5 тысячи, или 8,23% совокупного населения соответствующей территории. В поселках же жило перед войной, по официальной оценке, всего 334 тысячи человек (0,81% населения).

В документе также прописывается, что городом считается населенный пункт с преимущественно компактной застройкой, численность жителей которого составляет не менее 10 тысяч, поселком - населенный пункт с преимущественно усадебной застройкой и численностью жителей не менее 5 тысяч. Село же является населенным пунктом с усадебной застройкой и численностью жителей менее 5 тысяч.

Закон вступит в силу через три месяца со дня официального опубликования. При этом предусмотрено, что все города, которые к этому моменту уже имели этот статус, сохранят его автоматически. Все же пгт станут поселками. С другой стороны, в законе не прописано буквально, что будет с нынешними "простыми" поселками. Впрочем, его окончательная версия еще не опубликована: пока речь идет именно о редакции, подготовленной перед голосованием.

Создание, переименование и ликвидация населенных пунктов

Закон вводит новое понятие поселения как компактного места жительства людей за пределами населенного пункта, не имеющего устойчивого состава населения и не отнесенного к категории населенного пункта. Предусмотрено, что новые населенные пункты могут образовываться на основе таких поселений.

Процедура образования новых населенных пунктов установлена несколько сложная. Это будет происходить по решению Кабинета министров на основании представления местного совета. Однако вступать в силу это решение будет лишь одновременно со вступлением в силу решения Верховной Рады о присвоении наименования новому населенному пункту по представлению Кабмина. Последнее, в свою очередь, будет вноситься в парламент уже после решения об образовании населенного пункта.

Закреплено, что наименование и переименование населенных пунктов осуществляет Рада. Однако примечательным нововведением является установление запрета на одноименные наименования населенных пунктов с тем же статусом в пределах одного района.

При этом закон не объясняет, нужно ли что-то делать с многочисленными случаями уже имеющихся одноименных названий в пределах нынешних районов (что произошло в результате значительного увеличения размера самих районов в рамках реформы 2020 года). То есть, из документа следует, что такие совпадения названий смогут быть оставлены без изменений.

Если же населенному пункту захотят изменить статус, а в том же районе уже имеется одноименный населенный пункт (де-факто это касается только сел), сначала придется переименовать первый из них.

В свою очередь, решение о ликвидации населенных пунктов Кабмин будет принимать без участия парламента - по представлению местного совета или областной администрации (или правительства АР Крым, если/когда оно будет восстановлено).

Установлено, что населенный пункт может быть ликвидирован при отсутствии в нем зарегистрированных (задекларированных) мест проживания (нахождения) людей в течение трех лет с момента снятия с регистрации последнего жителя. Также прописано, что населенные пункты ликвидируются, если полностью включаются в состав другого населенного пункта.

Отметим, что к началу 2022 года в Украине (без Крыма) числилось 108 сел и поселков без официально зафиксированного населения. Впрочем, фактически это количество радикально выше, поскольку большое количество малых сел полностью лишились населения, хотя это не позволяет зафиксировать низкое качество статистического наблюдения в Украине.

Изменение категории населенных пунктов

Предусмотрено, что отнесение поселков и сел к категории городов осуществляется Радой по представлению Кабмина на основании обращения местного совета (если населенный пункт отвечает условию о застройке и численности жителей). Отнесение же сел к категории поселков осуществляется только Кабмином на основании обращения местного совета (если село отвечает условию численности жителей).

Понижение городов до статуса поселков или сел осуществляется Радой по представлению Кабмина на основании обращения местного совета (если город больше не отвечает условиям для своего статуса). Отметим, что к началу 2022 года официально в Украине (без Крыма) было 112 городов с населением менее 10 тысяч человек, в том числе 20 с населением менее 5 тысяч.

Понижение же поселков до статуса сел осуществляется только Кабмином на основании обращения местного совета (если поселок больше не отвечает условиям своего статуса). На начало 2022 года большинство пгт (549) на материковой части Украины не соответствовало критерию наличия 5 тысяч жителей.

При этом закон не устанавливает зависимости между статусом общины, то есть ее центра (городская, поселковая или сельская) со статусом других населенных пунктов, которые в нее входят. То есть, теоретически допускается, например, наличие города в общине с центром в селе, хотя с учетом введенных условий это крайне маловероятно.

Изменение границ населенных пунктов

Предусмотрено, что установление или изменение границ города осуществляется Радой по представлению Кабмина на основании обращения местного совета, но разрешено это только в пределах соответствующей общины. Для поселков и сел такое решение будет приниматься самим местным советом без необходимости согласования центральной властью.

Впрочем, если изменение границ поселка или села приведет к изменению границ общины, это все же должно быть утверждено Кабмином после обращения той общины, где расположен населенный пункт.

Должна ли при этом учитываться позиция общины-"донора" при таком изменении территорий, в законе не урегулировано. О возможности же изменения территории города с "захватом" земель соседней общины в документе также речь не идет.

Поселения же могут включаться как в состав городов (по решению Рада по представлению Кабмина), так и в состав поселков и сел (по решению местного совета, если это не меняет границы общины, или по решению Кабмина, если меняет).

Указано, что при образовании или ликвидации населенных пунктов, установлении или изменении их границ, а также отнесении населенных пунктов к другой категории должны учитываться:

исторические, географические, социально-экономические, природные, экологические, этнические, культурные условия местности; качество и доступность предоставления административных и других услуг;

эффективность и качество управления территорией;

демографическая ситуация;

транспортная доступность и коммуникация;

последствия стихийных бедствий, техногенных аварий и военных действий



Создание, переименование и ликвидация районов и районов в городах

Кроме того, закон регулирует порядок административно-территориальных решений в отношении районов. Их количество, напомним, после админреформы 2020 года уменьшилось почти втрое до 136 (без учета Крыма, на который реформа не распространялась).

Так, закреплено, что название района должно происходить от названия населенного пункта, являющегося его административным центром. Если же переименовывается или меняется админцентр, необходимо будет переименовывать соответствующим образом и район. Впрочем, в виде исключения название района может быть производным от географического или исторического наименования территории. Изменять его при смене или переименовании админцентра в таком случае не придется.

Образование и ликвидация районов, установление и изменение их границ, а также смена админцентров осуществляется Радой, но по представлению Кабмина, а вот их наименование и переименование - только Радой без участия правительства.

При этом устанавливается запрет на существование одноименных районов. Ныне таковых в Украине нет, однако были до проведения админреформы (по три Николаевских и Первомайских и по два Белогорских, Васильковских, Городокских, Долинских, Золочевских, Ивановских, Александровских, Семеновских, Тростянецких и Черниговских).

В свою очередь образование и ликвидация районов в городах, их наименование и переименование, установление и изменение их границ возлагается на соответствующие городские советы. При этом указано, что название района в городе должно происходить от географических, исторических, национально-культурных или других условий соответствующей местности.

Ныне же в Украине насчитывается 108 районов в 24 городах, из которых семь оккупированы Россией. Это Горловка, Днепр, Донецк, Житомир, Запорожье, Каменское, Киев, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Луганск, Львов, Макеевка, Мариуполь, Николаев, Одесса, Полтава, Севастополь, Симферополь, Сумы, Харьков, Херсон, Черкассы и Чернигов.

Также в независимой Украине городские районы существовали в Виннице (ликвидированы в 2012 году) и в Черновцах (ликвидированы в 2016-м). Существование районов в городах номинально не было затронуто админреформой-2020, однако выборы в районные советы после ее проведения проводились только в четырех городах - Кривом Роге, Кропивницком, Полтаве и Херсоне.