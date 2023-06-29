Рада переименовала известный карпатский курорт и декоммунизированный ранее пригород Одессы

Верховная Рада на заседании 29 июня переименовала поселок городского типа Славское Стрыйского района Львовской области в Славско. За соответствующий проект постановления №8362 проголосовал 251 депутат. Лишь один нардеп воздержался от голосования (Александр Пономарев из группы "Платформа за жизнь и мир").

Славское является известным горнолыжным курортом, население поселка по состоянию на начало 2022 года составляло, по официальным данным, 3,5 тысячи человек. Инициировали же решение о переименовании еще в январе нардепы Елена Шуляк, Виталий Безгин ("Слуга народа") и Роман Лозинский (избран от "Голоса").

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, согласно материалам, предоставленным Львовским областным советом, указанный населенный пункт впервые был упомянут в письменных источниках как Славско.

"Данное название имеет глубокие исторические корни и его использование с XV века и на протяжении следующих веков засвидетельствовано рядом документов. Нынешняя лингвистическая форма названия населенного пункта "Славское" появилась в советский период", - говорится в документе.

Впрочем, отметим, что такое название, по-украински выглядящее как Славсько, очевидным образом является нехарактерным для украинской словообразовательной нормы, и подобные названия лишь на днях инициировала массово поменять Национальная комиссия по стандартам государственного языка, что повлекло за собой скандал, в частности из-за включения в соответствующий перечень города Запорожья.

Кроме того, парламент поддержал проект постановления №6220 о переименовании села Латовка Усатовской сельской общины Одесского района Одесской области в село Межлиманское. Впрочем, при голосовании воздержался не только Пономарев, но и его коллега по группе, бывший глава Одесской областной администрации (2013-2014) Николай Скорик.

Авторами же инициативы, поданной в Раду еще в октябре 2021 года, были Безгин и его коллега по фракции СН Андрей Клочко. В пояснительной записке они указывают, что переименование Латовки было инициировано ее жителями в связи с "негативным восприятием действующего названия": указано, что оно вызывает отрицательную ассоциацию в связи с одноименным названием местного кладбища.

Напомним, что до 19 мая 2016 года село носило название Котовка в честь революционера Григория Котовского и было переименовано в рамках политики декоммунизации топонимики.

Это относительно большое село, непосредственно граничащее с территорией Одессы и расположенное, как следует из нового названия, между Хаджибейским и Куяльницким лиманами. В частности, оно территориально прилегает к известному бальнеологическому и грязевому курорту Куяльник, относящемуся к городу Одесса, хотя расположено относительно него на возвышении.

На начало 2022 года в населенном пункте, по официальной оценке Госслужбы статистики, проживало 1,8 тысячи человек. Однако авторы проекта постановления указывают, что фактически население пригородного села составляет около 2,6 тысячи человек.

Напомним также, что на этом же заседании Рада переименовала первые три населенных пункта, которые рекомендовались к переименованию Нацкомиссией по стандартам государственного языка.