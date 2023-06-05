Нардеп Виталий Безгин сообщил, какое село на Харьковщине переименуют в Залужное

Село Ватутино в Харьковской области переименуют в Залужное. Такое решение принял комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, сообщил на своей странице в Facebook член комитета, народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин.

Он является главой подкомитета по административно-территориальному устройству, соответственно переименование сферой ответственности его подкомитета.

Дерусификация названий населенных пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого следует выделить одно: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное!”, - написал Безгин.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Виталий Безгин в 2020 году оформил доверенность на свою родную тетю, гражданку России и членов партии "Единая Россия" Галину Герасимову, для продажи полученной в наследство квартиры в оккупированном Крыму, а именно в городе Евпатория, за русским законодательством.

Также сообщалось, что Безгин якобы консультировался по этому вопросу с Национальным агентством предотвращения коррупции и дало рекомендацию продавать имущество именно таким образом. Официально в НАПК не предоставляли этому подтверждения. Главный редактор издания Цензор Юрий Бутусов отмечал, что в действиях Безгина можно увидеть нарушение норм ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины о коллаборационной деятельности, а также ст. 436-2 об оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.