Рада перейменувала відомий карпатський курорт та декомунізоване раніше передмістя Одеси

Верховна Рада на засіданні 29 червня перейменувала селище міського типу Славське Стрийського району Львівської області на Славсько. За відповідний проект постанови №8362 проголосував 251 депутат. Лише один нардеп утримався від голосування (Олександр Пономарьов з групи "Платформа за життя та мир").

Славське є відомим гірськолижним курортом, населення селища станом на початок 2022 становило, за офіційними даними, 3,5 тисячі мешканців. Ініціювали ж рішення про перейменування ще в січні нардепи Олена Шуляк, Віталій Безгін ("Слуга народу") та Роман Лозинський (обраний від "Голосу").

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови, відповідно до матеріалів, наданих Львівською обласною радою, вказаний населений пункт вперше було згадано в письмових джерелах як Славсько.

"Дана назва має глибокі історичні корені і її використання з XV століття і впродовж наступних століть засвідчено низкою документів. Теперішня лінгвістична форма назви населеного пункту "Славське" з’явилася в радянський період", - вказано в документі.

Втім, зазначимо, що назва очевидно є нехарактерною для української словотворчої норми, і подібні назви лише днями ініціювала масово змінити Національна комісія зі стандартів державної мови, що спричинило скандал, зокрема через включення до відповідного переліку міста Запоріжжя.

Крім цього, парламент підтримав проект постанови №6220 про перейменування села Латівка Усатівської сільської громади Одеського району Одеської області на село Міжлиманське. Втім, при голосуванні утримався не тільки Пономарьов, а й його колега по групі, колишній голова Одеської обласної адміністрації (2013-2014) Микола Скорик.

Авторами ж ініціативи, поданої в Раду ще в жовтні 2021 року, були Безгін та його колега по фракції СН Андрій Клочко. В пояснювальній записці вони вказують, що перейменування Латівки було ініційовано її жителями у зв’язку з "негативним сприйняттям діючої назви": вказано, що вона викликає негативну асоціацію у зв’язку з однойменною назвою місцевого кладовища.

Нагадаємо, що до 19 травня 2016 року село носило назву Котовка на честь революціонера Григорія Котовського і було перейменоване в рамках політики декомунізації топонімики.

Це відносно велике село, що безпосередньо межує з територією Одеси та розташоване, як і випливає з нової назви, між Хаджибейським та Куяльницьким лиманами. Зокрема, воно є територіально прилеглим до відомого бальнеологічного та грязевого курорту Куяльник, який відноситься до міста Одеса, хоча розташоване на узвишші відносно нього.

На початок 2022 року в населеному пункті, за офіційною оцінкою Держслужби статистики, мешкало 1,8 тисячі людей. Проте автори проекту постанови вказують, що фактично населення приміського села складає біля 2,6 тисячі осіб.

Нагадаємо також, що на цьому ж засіданні Рада перейменувала перші три населені пункти, які рекомендувалися до перейменування Нацкомісією зі стандартів державної мови.