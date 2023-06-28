Перейменування Запоріжжя: в Офісі мовного омбудсмена вимагають затвердити новий перелік населених пунктів

В Офісі Уповноваженого із захисту державної мови проаналізували перелік населених пунктів, які Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує перейменувати, і вимагають скасувати його і затвердити новий.

Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у коментарі агентству УНН.

"Ми проаналізували цей перелік, і дійшли висновку, що Національна комісія вийшла за межі визначених законом повноважень, окрім всього іншого не надала передбаченим законом швидких рекомендацій щодо їх перейменування у більшості випадків", - зазначив він.

За його словами, в Офісі Уповноваженого із захисту державної мови вважають, що цей перелік має бути скасований та ухвалено нове рішення.

"Офіційним листом ми звернулися вчора до Міністерства освіти і науки України. Ми вимагаємо від Національної комісія негайно ухвалити нове рішення, яке повністю буде відповідати пункту 11, ст. 8 Закону про засудження та заборону пропаганди російсько-імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, яке відповідатиме тим завданням, які покладено на цю комісію. Окрім всього іншого там повинні бути обов’язкові до перейменування назви населених пунктів, які не відповідають стандарту і повинні бути чіткі рекомендації щодо їх перейменування", - повідомив Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови сподівається, що це непорозуміння, яке вплинуло на суспільні настрої в Україні й поставило під сумнів дух окремих законів, буде виправлено.

Нагадаємо, що Нацкомісія зі стандартів державної мови 27 червня оприлюднила перелік населених пунктів, які, на її думку, потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним та словотвірним нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов’язані з російською імперською політикою в Україні.

До нього включено 24 міста та 1400 сіл та селих у всіх регіонах, зокрема й міста Запоріжжя, Бровари, Червоноград, а також декомунізовані в 2016 році і окуповані досі Росією міста в Луганській області.

Депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" та колишній голова (2014-2019) Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович обурений пропозицією Національної комісії зі стандартів державної мови перейменувати місто Запоріжжя. На його думку, пропозиції комісії демонструють "кричущу" некомпетентність, оскільки "виходять далеко поза передбачене законом про деколонізацію".