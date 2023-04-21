Зеленський підписав закон щодо заборони географічних назв, пов’язаних із Росією

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви", який забороняє надавати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією та її діячами.

Про це говориться на сайті Верховної Ради.

Зокрема, забороняється присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн.

Законопроєкт №7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України" був прийнятий Радою 21 березня.

Нагадаємо, що за період повномасштабного вторгнення Росія, зокрема, зруйнувала численні пам’ятники архітектури й культури, розграбувала музеї. В Україні вже налічується понад 550 таких об'єктів. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, війна стала поштовхом для трансформації розуміння того, що культурна спадщина є ключовим елементом ідентифікації української нації та фактором національної безпеки України.