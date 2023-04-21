Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", запрещающий предоставлять географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В частности, запрещается присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют государство-оккупанта или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных стран.

Законопроект №7253 "О внесении изменений в закон "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в населенных пунктах Украины" был принят Радой 21 марта.

Напомним, что за период полномасштабного вторжения Россия в частности разрушила многочисленные памятники архитектуры и культуры, разграбила музеи. В Украине уже насчитывается более 550 таких объектов. По словам министра культуры Александра Ткаченко, война стала толчком для трансформации понимания того, что культурное наследие является ключевым элементом идентификации украинской нации и фактором национальной безопасности Украины.