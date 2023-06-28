Переименование Запорожья: в Офисе языкового омбудсмена требуют утвердить новый список населенных пунктов

В Офисе Уполномоченного по защите государственного языка проанализировали перечень населенных пунктов, которые Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует переименовать, и требуют отменить его и утвердить новый.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в комментарии агентству УНН.

"Мы проанализировали этот перечень, и пришли к выводу, что Национальная комиссия вышла за пределы определенных законом полномочий, кроме всего прочего не предоставила предусмотренным законом быстрые рекомендации по их переименованию в большинстве случаев", - отметил он.

По его словам, в Офисе Уполномоченного по защите государственного языка считают, что этот перечень должен быть отменен и принято новое решение.

"Официальным письмом мы обратились вчера в Министерство образования и науки Украины. Мы требуем от Национальной комиссия немедленно принять новое решение, которое будет полностью соответствовать пункту 11, ст. 8 Закона об осуждении и запрете пропаганды российско-имперской политики в Украине и деколонизации топонимии, которое будет отвечать тем задачам, которые возложены на эту комиссию. Кроме всего прочего, там должны быть обязательны к переименованию названия населенных пунктов, которые не соответствуют стандарту и должны быть четкие рекомендации по их переименованию", - сообщил Кремень.

Уполномоченный по защите государственного языка надеется, что это недоразумение, повлиявшее на общественные настроения в Украине и подвергшее сомнению дух отдельных законов, будет исправлено.

Напомним, что ранее во вторник Нацкомиссия по стандартам государственного языка обнародовала перечень населенных пунктов, которые, по ее мнению, нуждаются в изменениях из-за несоответствия орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат в названии идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине.

В него включены 24 города и 1400 сел и поселков во всех регионах, в том числе города Запорожья, Бровары, Червоноград, а также декоммунизированные в 2016 году и оккупированные до сих пор Россией города в Луганской области.

Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" и бывший глава (2014-2019) Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович возмущен предложением Национальной комиссии по стандартам государственного языка переименовать город Запорожье. По его мнению, предложения комиссии демонстрируют "вопиющую" некомпетентность, поскольку "выходят далеко за пределы предусмотренного законом о деколонизации".