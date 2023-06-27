В Украине хотят переименовать Запорожье, еще 23 города и множество сел: какие названия могут исчезнуть и почему

Национальная комиссия по стандартам государственного языка определила перечень названий сел, поселков и городов, которые, по ее мнению, нуждаются в изменениях из-за несоответствия орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат в названии идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине.

Как говорится в сообщении ведомства, эти перечни определены решениями комиссии №230 (по каждой области) и №231 (по Крыму) от 22 и 26 июня соответственно. Приняты они были на основании предложений членов рабочей группы, в состав которой вошли специалисты-филологи и историки учреждений высшего образования из всех регионов Украины.

Отмечается, что сама группа была создана во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Всего же предлагается изменить названия 1424 населенных пунктов (из 29,7 тысячи всех имеющихся). Таким образом, речь идет о возможном переименовании более 5% населенных пунктов.

В частности, 176 названий предлагается изменить из-за несоответствия правописным, словообразовательным и нормам и нормам словоизменения украинского языка, 611 - из-за несоответствия украинским лексическим нормам и отношения к российской имперской (колониальной) политике, а 637 - из-за "возможного" несоответствия украинским лексическим нормам и отношения к российской имперской политике.

По первой категории комиссия предложила конкретные коррективы для названий, которые, по ее мнению, соответствовали бы нормам украинского языка, а по остальным - рекомендовала предложить новые названия "в установленном законодательством порядке".

Наиболее типичными предложениями являются изменение названий населенных пунктов, образованных из основ (корней) Красн- и Червон-, Первомай- и Першотрав-, а также Надежд- и ряда других русских корней, отсутствующих в украинском.

Кроме этого, предлагается переименовать населенные пункты, названия которых образованы от слов "Москва" и "москаль", а также названные в честь российских и имперских деятелей и остающиеся не переименованными до сих пор.

В частности, предлагается изменить названия Запорожья и еще 23 других городов, а также 63 поселков городского типа. Больше всего населенных пунктов предлагается переименовать в Крыму (225), Харьковской (122), Донецкой (117), Луганской (101), Днепропетровской (99), Сумской (78) и Запорожской (66) областях.

Так, на Донбассе предложено изменение названия городов Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка (ныне оккупированы Россией) и Красногоровка в Донецкой области, а также Боково-Хрустальное, Молодогвардейск, Первомайск, Северодонецк, Сорокино и Хрустальный в Луганской области (ныне все оккупированы Россией).

Отметим, что некоторые из них в 2016 году были переименованы в процессе декоммунизации: Боково-Хрустальное ранее называлось Вахрушево, Сорокино - Краснодон, Хрустальный - Красный Луч.

Среди относительно крупных городов измененные названия предлагается дать Броварам Киевской области и Червонограду Львовской области. Также в список попали Новомосковск и Першотравенск (Днепропетровская область), Первомайск и Южноукраинск (Николаевская область), Южное (Одесская область), Красноград и Первомайский (Харьковская область), Ватутино (Черкасская область) и Щелкино (Крым).

Переименовать хотят и все населенные пункты под названием Дружба, в частности город в Сумской области и три поселка городского типа - в Житомирской, Тернопольской и Черниговской областях. Полный перечень городских поселений из списка – приведен ниже. В свою очередь, полный перечень всех населенных пунктов (включая Крым) доступен на сайте Нацкомиссии по стандартам государственного языка.