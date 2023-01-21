Дерусификацию топонимов поддерживают 59% украинцев - опрос

59% украинцев поддерживают переименование топонимов, названия которых связаны с РФ/СССР/Российской империей. 13,2% высказались против, а 18,6% заявили, что относятся к этому безразлично. Еще 9,3% ответ дать не смогли.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

При этом в разных макрорегионах данные исследования радикально разнятся. Так, на западе Украины такую политику поддерживают 83,6%, в центре – 55,3%, на востоке – 52,3%, а вот на юге – лишь 22,8%. Соответственно, на юге страны больше всего выступающих против (33,5%). На востоке таких оказалось 18,2%, в центре – 12,9%, а на западе – всего 2,4%.

Среди тех, чей язык повседневного общения является русским, поддерживают дерусификацию 38,2%, а не поддерживают - 30,1%, для говорящих же на украинском эти показатели составляют соответственно 67,2% и 7,2%.

52,8% опрошенных также утвердительно ответили на вопрос о том, повлияло ли нападение России на Украину на их видение советского прошлого. В то же время 34,6% заявили, что на них это совсем не повлияло или скорее не повлияло.

Последних оказалось относительное большинство в Восточной Украине (46,5% против 40,4%, на которых вторжение таким образом все же повлияло). В южных областях эти ответы оказались сопоставимыми (37,4% заявили о неизменности видения, 38,8% – о его изменении).

Относительно важности политики национальной памяти 11,2% опрошенных заявили, что она для них совсем или же скорее неважна. На востоке таких респондентов оказалось 23,3%, на юге – 15,5%, в центре Украины – 10,9%, на западе же – лишь 1,1%.

Опрос проводился с 13 по 21 декабря 2022 методом face-to-face среди 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан. Под южным макрорегионом в опросе подразумеваются только Николаевская, Херсонская и Одесская области, в то время как под восточным - Днепропетровская, Запорожская и Харьковская.

Напомним также, что еще в июле Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о запрете на присвоение географическим объектам в Украине названий, так или иначе связанных с Россией. Во втором чтении он не рассматривался до сих пор.