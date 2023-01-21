Дерусифікацію топонімів підтримують 59% українців - опитування

59% українців підтримують перейменування топонімів, назви яких пов’язані з РФ/СРСР/Російською імперією. 13,2% висловилися проти, а 18,6% заявили, що ставляться до цього байдуже. Ще 9,3% відповідь дати не змогли.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

При цьому в різних макрорегіонах дані дослідження радикально відрізняються. Так, на заході України таку політику підтримують 83,6%, у центрі - 55,3%, на сході - 52,3%, а от на півдні - лише 22,8%. Відповідно, на півдні країни найбільше тих, хто виступає проти (33,5%). На сході таких виявилося 18,2%, в центрі - 12,9%, а на заході - лише 2,4%.

Серед тих, чия мова повсякденного спілкування є російською, підтримують дерусифікацію 38,2%, а не підтримують - 30,1%, а для тих, хто говорить українською - відповідно 67,2% та 7,2%.

52,8% опитаних також ствердно відповіли на питання про те, чи вплинув напад Росії на Україну на їхнє бачення радянського минулого. Натомість 34,6% заявили, що на них це зовсім не вплинуло чи скоріше не вплинуло.

Останніх виявилася відносна більшість у Східній Україні (46,5% проти 40,4%, на яких вторгнення таким чином все ж вплинуло). В південних областях ці відповіді виявилися співставними (37,4% заявили про незмінність бачення, 38,8% - про його зміну).

Стосовно важливості політики національної пам'яті 11,2% опитаних заявили, що вона для них зовсім чи скоріше неважлива. На сході таких респондентів виявилося 23,3%, на півдні - 15,5%, в центрі України - 10,9%, на заході ж - лише 1,1%.

Опитування проводилося з 13 по 21 грудня 2022 року методом face-to-face серед 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян. Під південним макрорегіоном в опитуванні маються на увазі лише Миколаївська, Херсонська та Одеська області, натомість під східним - Дніпропетровська, Запорізька та Харківська.

Нагадаємо також, що ще у липні Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроект про заборону на присвоєння географічним об’єктам в Україні назв, які так чи інакше пов'язані з Росією. У другому читанні він не розглянутий досі.