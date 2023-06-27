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В Україні хочуть перейменувати Запоріжжя та ще 23 міста й безліч сіл: які назви можуть зникнути та чому
Національна комісія зі стандартів державної мови визначила перелік назв сіл, селищ та міст, які, на її думку, потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним та словотвірним нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов’язані з російською імперською політикою в Україні.
Як ідеться у повідомленні відомства, ці переліки визначено рішеннями комісії №230 (щодо кожної області) та №231 (щодо Криму) від 22 та 26 червня відповідно. Ухвалено їх було на підставі пропозицій членів робочої групи, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України.
Зазначається, що саму групу було створено на виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Усього ж пропонується змінити назви 1424 населених пунктів (з 29,7 тисячі усіх наявних). Тобто йдеться про можливе перейменування більше 5% населених пунктів.
Зокрема, 176 назв пропонується змінити через невідповідність правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови, 611 - через невідповідають українським лексичним нормам та стосунок до російської імперської (колоніальної) політики, а 637 - через "можливу" невідповідність українським лексичним нормам та стосунок до російської імперської політики.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Щодо першої категорії комісія запропонувала конкретні корективи для назв, які б, на її думку, відповідали нормам української мови, а щодо решти - рекомендувала запропонувати нові назви "в установленому законодавством порядку".
Найбільш типовими пропозиціями є зміна назв населених пунктів, утворених з основ (коренів) Красн- та Червон-, Первомай- та Першотрав-, а також Надежд- та низки інших російських коренів, відсутніх в українській.
Крім цього, пропонується перейменувати населені пункти, назви яких утворено від слів "Москва" та "москаль", а також ті, що були названі на честь російських та імперських діячів і залишаються не перейменованими досі.
Зокрема, пропонується змінити назви Запоріжжя та ще 23 інших міст, а також 63 селищ міського типу. Найбільше населених пунктів пропонується перейменувати в Криму (225), в Харківській (122), Донецькій (117), Луганській (101), Дніпропетровській (99), Сумській (78) та Запорізькій (66) областях.
Так, на Донбасі запропоновано зміни назви міст Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Жданівка (наразі окуповані Росією) та Красногорівка в Донецькій області, а також Боково-Хрустальне, Молодогвардійськ, Первомайськ, Сєвєродонецьк, Сорокине та Хрустальний в Луганській області (наразі всі окуповані Росією).
Зазначимо, що деякі з них в 2016 році були перейменовані в процесі декомунізації: Боково-Хрустальне раніше мало назву Вахрушеве, Сорокине - Краснодон, Хрустальний - Красний Луч.
Серед відносно великих міст змінені назви пропонується надати Броварам Київської області та Червонограду Львівської області. Також у список потрапили Новомосковськ та Першотравенськ (Дніпропетровська область), Первомайськ та Южноукраїнськ (Миколаївська область), Южне (Одеська область), Красноград та Первомайський (Харківська область), Ватутіне (Черкаська область) та Щолкіне (Крим).
Перейменувати хочуть і всі населені пункти з назвою Дружба, зокрема місто в Сумській області та три селища міського типу - в Житомирській, Тернопільській та Чернігівській областях. Повний перелік міських поселень зі списку - нижче. В свою чергу, повний перелік усіх населених пунктів (включно з Кримом) доступний на сайті Нацкомісії зі стандартів державної мови.