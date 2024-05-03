У межах платформи "Зроблено в Україні" Хмельниччина отримає 1,45 млрд грн

3 травня під час візиту до Хмельницького президент представив економічну платформу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський взяв участь у презентації економічної платформи "Зроблено в Україні".

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Для мене дуже важливо створити платформу Made in Ukraine, щоб знати в обличчя вітчизняних виробників, хто дає робочі місця та силу нашому бюджету для підтримки воїнів", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що ця ініціатива покликана підтримувати вітчизняних виробників, особливо тих, хто працює з початку війни та допомагає українській економіці.

Зеленський також підкреслив важливість забезпечення сталої роботи енергосистеми області та захисту цивільного населення від ракетних ударів.

Перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що регулярні зустрічі з бізнесом в регіонах є ключовою складовою політики "Зроблено в Україні". Це дозволяє долати як локальні проблеми підприємців, так і виклики для цілих галузей.

"Візьмемо Харківщину - ми дозволили місцевій владі звільнити бізнес від регіональних податків, а держава компенсує ці кошти. Також зробили знижку 30% на залізничні перевезення для аграріїв та розширили мікрогранти", - навела приклад Свириденко.

Вона повідомила, що цьогоріч у межах платформи для Хмельницької області передбачено щонайменше 1,45 млрд грн допомоги. Ця сума може зрости, якщо більше бізнесів регіону братимуть участь у відповідних програмах підтримки.

В Україні відкриваються офіси "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, в Україні почали відкривати офіси "Зроблено в Україні". Такі офіси вже з'явилися у центрах двох прикордонних областей - Чернігові і Сумах. Також офіс відкритий у Дніпрі і для області на цей рік передбачено понад 3,2 млрд грн у рамках усіх програм підтримки.

19 квітня відкриття відбулося першого регіонального офісу національної економічної платформи "Зроблено в Україні" у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області.

Підприємці Буковини в рамках програм підтримки бізнесу "Зроблено в Україні" також можуть розраховувати як мінімум на 800 млн грн державної підтримки.

19 квітня у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області також відбулося відкриття першого регіонального офісу національної економічної платформи "Зроблено в Україні".

Зауважимо, Кабінет міністрів додатково спрямує за економічними напрямками 1 млрд 200 млн грн на Чернігівщину.

Загалом же в бюджет закладено 45 мільярдів гривень на підтримку підприємців в цьому році.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні", а відповідну торговельну марку зареєстрували 8 березня.