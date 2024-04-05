Кабмін виділить для Чернігівщини 1,2 мільярди гривень за економічними напрямками

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів додатково спрямує за економічними напрямками 1 млрд 200 млн грн на Чернігівщину.

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Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, буде додано швидкості у розмінуванні аграрної землі.

"Є зараз ресурс у наших урядовців, щоб підтримати економічне життя Чернігівщини", - зазначив президент.

Зеленський також розповів, що провів на Чернігівщині зустріч із підприємцями в рамках програми "Зроблено в Україні".

"Презентували платформу в області. Мільярд 200 млн грн уряд спрямує за економічними напрямками на Чернігівщині додатково. Це те, що має підтримати. І, звичайно, я дякую всім, хто працює в оновлених наших галузях, зокрема, в оборонних компаніях. Усім, хто займається розробкою дронів, техніки для Сил оборони, для ДСНС України", - заявив президент.

Він наголосив, що українці можуть по праву пишатися тим, що в кожній області люди стараються зробити все, що необхідно для країни, необхідно для її захисту, для успіху її воїнів на полі бою.

Додамо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Чернігівська обласна військова адміністрація та французька агенція Expertise France уклали Меморандум про співпрацю, спрямований на відбудову Чернігівської області.

Також повідомлялося, що Японія та ПРООН передали Мінсоцполітики 200 електроскутерів для соцпрацівників. Їх передадуть в ті регіони, де соцпрацівники долають значну відстань до громадян, яким надають послуги. Це Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Київська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

Нагадаємо, що у Сумах відкрився перший офіс "Зроблено в Україні", який створено для підтримки мікро- та малого бізнесу. Для підприємців Сумщини на цей рік передбачили 1 мільярд гривень.