Кабмин выделит для Черниговщины 1,2 миллиарда гривен на экономические направления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров дополнительно направит на Черниговщину для поддержки экономики 1 млрд 200 млн грн.

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Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении.

По его словам, будет добавлена скорость в разминировании аграрной земли.

"Есть сейчас ресурс у наших чиновников, чтобы поддержать экономическую жизнь Черниговщины", – отметил президент.

Зеленский также рассказал, что провел на Черниговщине встречу с предпринимателями в рамках программы "Сделано в Украине".

"Презентовали платформу в области. Миллиард 200 млн грн правительство направит по экономическим направлениям на Черниговщине дополнительно. Это то, что должно поддержать. И, конечно, я благодарю всех, кто работает в обновленных наших отраслях, в частности, в оборонных компаниях. Всем, кто занимается разработкой дронов, техники для Сил обороны, для ГСЧС Украины", - заявил президент.

Он отметил, что украинцы могут по праву гордиться тем, что в каждой области люди стараются сделать все, что необходимо для страны, необходимо для ее защиты, успеха ее воинов на поле боя.

Добавим, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Черниговская областная военная администрация и французское агентство Expertise France заключили Меморандум о сотрудничестве, направленный на восстановление Черниговской области.

Также сообщалось, что Япония и ПРООН передали Минсоцполитики 200 электроскутеров для соцработников. Их передадут в те регионы, где соцработники одолевают значительное расстояние до граждан, которым оказывают услуги. Это Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

Напомним, что в Сумах открылся первый офис "Сделано в Украине", созданный для поддержки микро- и малого бизнеса. Для предпринимателей Сумщины на этот год предусмотрено 1 миллиард гривен.