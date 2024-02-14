Определен победитель конкурса на создание мемориала в школе села Ягодное, где во время оккупации был "подвал смерти"

Выбран победитель конкурса на лучшую концепцию мемориала в селе Ягодное на Черниговщине – им стало архитектурное бюро Derbin Arch.

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Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Отмечается, что победителя конкурса избрало жюри, в состав которого вошли архитекторы, представители общины, местных властей, члены национального союза архитекторов Украины. Архитекторы бюро Сергей Дербин и Алексей Ятин из Днепра известны тем, что спроектировали уникальные уличные модули-укрытия.

Открытый всеукраинский архитектурный конкурс проектов на лучшую концепцию создания мемориального комплекса на улице Лесная, 1А в Ягодном Черниговской области был объявлен 18 октября 2023 года - после трагических событий, которые пережили жители во время оккупации.

После освобождения Ягодного жители не захотели видеть школу местом обучения и решили создать мемориал – запечатлеть свой героический опыт и историческую память о трагическом событии для будущих поколений. В объявленном конкурсе было зарегистрировано 13 заявок. На рассмотрение жюри было представлено 4 проекта.

По проекту Derbin Arch, который жюри определило как лучше всего отвечающий требованиям конкурса, здание школы сохранит свою форму и впишется в среду природы и леса, где расположена. Архитекторы создали визуально образ куба, из-за которого будет сочиться вода. Эта фигура воплотит все страдания и страхи войны, а вода символизирует слезы, которые пролили жители Ягодного.

Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Здание школы будет сохранено до мелочей, за исключением центральной части, как возможность двигаться дальше и формировать новые смыслы. Вьющаяся вокруг комплекса лента - прогулочная аллея - это символ реки и покоя.

Согласно проекту мемориала, перед входом в здание будут лежать остатки разрушенной техники. Это начало экспозиции. Затем можно будет спуститься в подвал или подняться на второй этаж к экспозиционному пространству и завершить осмотр на крыше на смотровой площадке. Среди мемориальных экспонатов – места казней и захоронений местных жителей, остатки трофейной техники, капониров, мест фортификационных укреплений оккупантов.

Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Вместе с тем, согласно сообщению агентства, проект предусматривает создание нового пространства, которое может быть полезно для общества. Внутри будут оборудованы лекторий, административный блок, место для социального предпринимательства и психологической реабилитации.

Победители конкурса получат 50 тысяч гривен и право заключить договор со Службой восстановления в Черниговской области для разработки проектно-сметной документации.

Что произошло в Ягодном

3 марта 2022 года село, расположенное на пути русской армии, было оккупировано. Утром того дня оккупанты заставили всех жителей села покинуть свои дома и спуститься в подвал местной школы. Здание ягоднянской ОШ стало штабом войск оккупанта, а его подвал - концлагерем, в котором оказались 368 человек.

За 27 дней заключения от нехватки кислорода, лекарств и ухода в подвале площадью 197 квадратных метров умерли по меньшей мере 10 человек, а еще по меньшей мере семеро были казнены (хотя в Офисе президента заявляли об 11 и 10 жертвах соответственно).

Украинское следствие установило личности 15 российских военных (речь идет о выходцах из Республики Тива), удерживавших жителей Ягодного.

Сообщалось также, что в результате боевых действий все 173 домохозяйства в Ягодном получили повреждения, 16 из них были разрушены. Кроме того, были уничтожены объекты коммунальной собственности – дом культуры и фельдшерский пункт.

Добавим, что Ягодное расположено в 12 км к югу от Чернигова и в 140 километрах севернее Киева возле авторазвязки, где от трассы Киев - Чернигов ответвляется объездная дорога вокруг областного центра. Ягоднянская общеобразовательная школа была построена в 1955 году и выполняла роль образовательного учреждения до 23 февраля 2023 года.