В школе села Ягодное с "подвалом смерти" создадут мемориал: какие условия архитектурного конкурса

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры объявило открытый архитектурный конкурс проектов на лучшую концепцию мемориального комплекса в школе села Ягодное Ивановской общины Черниговской области, в которой в течение месяца российской оккупации принудительно удерживалось все местное население.

Как сообщают в агентстве, до 21 ноября продлится регистрация на конкурс, после чего зарегистрированные участники получат исходные данные и будут работать над своими проектами. Затем до 27 января 2024 проекты будут приниматься, а победителя объявят уже 12 февраля.

Кто в жюри и какие условия конкурса

Лучший проект выберет жюри, в состав которого вошли глава Ивановской сельской общины Елена Швыдкая, замглавы Черниговской обладминистрации Жанна Шерстюк, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и архитектор Анна Бондар, директор Национального мемориального комплекса героев Небесной сотни Игорь Пошивайло.

Также в него вошли начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Черниговской райадминистрации Александр Дмитрюк, замглавы Черниговской областной организации Национального союза архитекторов Украины Татьяна Мазур, соучредитель организации "Урбанина" Максим Головко, соучредитель бюро BURØ architects Антон Олийнык, архитектор и урбанист Станислав Демин, член областного архитектурно-градостроительного совета Петр Наливайко и житель Ягодного Валерий Польгуй.

Участие в конкурсе могут принять граждане Украины, специалисты или группы специалистов, авторские коллективы, имеющие соответствующую сертификацию. Один автор может представить один проект.

Организаторы отмечают, что поскольку локация достаточно ограничена в размерах, предпочтение отдается гибким, функциональным архитектурным решениям и экологичным технологиям, минимизирующим влияние строительства на окружающую среду. Внутренняя отделка должна соответствовать местному контексту и его истории.

В проекте должно быть предусмотрено создание постоянной и временной экспозиции: отмечены места казней и захоронений местных жителей; сохранившиеся остатки трофейной техники, капониров, мест фортификационных укреплений оккупантов с их переосмыслением как мемориальных экспонатов.

Мемориальный комплекс должен быть с пространством для лекций и встреч, административным блоком, местом организации социального предпринимательства, пространством психологической реабилитации, кафе. Конкурс проводится в один тур, то есть победитель должен быть выбран жюри сразу.

Отметим, что Ягодное, что нетипично для Черниговской области, является молодым населенным пунктом: оно было основано в 1953 году. В 1940-х годах рядом с территорией нынешнего села была размещена военная часть. Первые 27 семей, которые поселились на территории современного села, были задействованы в строительстве военного полигона.

В 1949 году неподалеку начал действовать Ивановский государственный плодовый питомник "Авангард", позже создан совхоз "Черниговский", основной деятельностью которого было выращивание яблок и земляники.

Ягодное расположено в 12 км к югу от Чернигова и в 140 километрах к северу от Киева возле авторазвязки, где от трассы Киев – Чернигов ответвляется объездная дорога вокруг областного центра. Ягоднянская общеобразовательная школа была построена в 1955 году и выполняла роль образовательного учреждения до 23 февраля 2023 года.

Что произошло в Ягодном

3 марта 2022 года село, расположенное на пути русской армии, было оккупировано. Утром того дня оккупанты заставили всех жителей села покинуть свои дома и спуститься в подвал местной школы. Здание школы стало штабом войск оккупанта, а его подвал - концлагерем, в котором оказались 368 человек.

За 27 дней заключения от нехватки кислорода, лекарств и ухода в подвале площадью 197 квадратных метров умерли по меньшей мере 10 человек, а еще по меньшей мере семеро были казнены (хотя в Офисе президента заявляли об 11 и 10 жертвах соответственно).

Украинское следствие установило личности 15 российских военных (речь идет о выходцах из Республики Тыва), удерживавших жителей Ягодного.

Сообщалось также, что в результате боевых действий все 173 домохозяйства в Ягодном получили повреждения, 16 из них были разрушены. Кроме того, были уничтожены объекты коммунальной собственности – дом культуры и фельдшерский пункт.

В марте 2023 года Ягодное было определено одним из населенных пунктов программы комплексного восстановления по принципу build back better ("отстроить лучше, чем было").