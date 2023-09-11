Стало известно, когда начнется строительство Национального военного кладбища и сколько денег на это выделяют

Строительство Национального военного мемориального кладбища планируется начать в конце ноября 2023 года. Для этого в бюджете предусмотрено 65 млн гривен.

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Об этом сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

“Технически и документально работы начались. Был получен ряд технических условий по проектированию Национального военного мемориального кладбища. Непосредственно само строительство планируем начать как можно скорее. И сдачу первой очереди для того, чтобы проводить захоронения наших павших Героев – до конца 2023 года”, – заметил Порхун.

Он напомнил, что в августе Правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта проектирования Национального военного мемориального кладбища (НВМК) на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области. Это позволит ускорить сроки создания мемориального комплекса.

Место расположения было выбрано по следующим критериям: общая площадь земельного участка должна быть более 100 гектаров с учетом санитарных норм и возможностью строительства мемориального комплекса, удобная локация с имеющимся общественным транспортом, возможность проведения официальных церемониальных мероприятий. И самое главное – участок не должен иметь юридических препятствий, способных остановить строительство НВМК.

По словам Порхуна, НВМК будет включать в себя комплекс сооружений и площадей: военное кладбище, музей, ритуальное здание, современный крематорий и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений. Комплекс будет сочетать в себе как традиционные захоронения, так и захоронения в колумбарии.

“В настоящее время государственным учреждением “Национальное военное мемориальное кладбище” объявлен конкурс на эскизный проект. Победитель представит на утверждение Министерству по делам ветеранов эскизный проект Национального военного мемориального кладбища», – рассказал Порхун.

Он добавил, что государственным бюджетом Украины в 2023 году предусмотрено 65 млн. гривен на строительство НВМК.

"Уже после утверждения эскизного проекта мы будем понимать, сколько будет стоить именно строительство Национального военного мемориального кладбища, и дальше будем закладывать в государственный бюджет на 2024 год соответствующие средства", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что память о тех, кто отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу и независимость Украины, должно быть достойно увековечен.

"Национальное военное мемориальное кладбище создается впервые в истории нашего государства. Мы берем за основу Арлингтонское национальное кладбище. Захоронения здесь будут осуществляться с согласия семей павших Защитников и Защитниц Украины", - подчеркнул Порхун.

Ранее такое кладбище планировали обустроить на Лысой Горе, а затем - вблизи поселка Быковня. Киевский городской совет даже успел отвести землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

Впоследствии Рада поддержала законопроект №9240 относительно размещение Национального военного мемориального кладбища в Киеве. На Броварском проспекте расположен и Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Там похоронены жертвы массовых политических репрессий 1937-1941 годов.