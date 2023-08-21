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Під Києвом створять Національне військове меморіальне кладовище — постанова уряду
До 30 липня 2025 року на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області мають створити Національне військове меморіальне кладовище.
Такий термін та місце уряд затвердив у своїй постанові № 870.
Кладовище буде розташоване на земельних ділянках площею 258,7 га і 7,9 га. Проєкт передбачає зведення комплексу споруд і площ. Окрім самого кладовища на 50 тисяч поховань, побудують також колумбарій, ритуальну будівлю і музейний комплекс.
На вибраній території будуть всі інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Запланували проведення архітектурного конкурсу для затвердження концепції.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше таке кладовище планували облаштувати на Лисій Горі, а згодом – поблизу селища Биківня. Київська міська рада навіть встигла відвести землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.
Згодом Рада підтримала законопроєкт №9240 щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в Києві. На Броварському проспекті розташований і Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили". Там поховані жертви масових політичних репресій 1937-1941 років.