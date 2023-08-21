Під Києвом створять Національне військове меморіальне кладовище — постанова уряду

До 30 липня 2025 року на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області мають створити Національне військове меморіальне кладовище.

Такий термін та місце уряд затвердив у своїй постанові № 870.

Кладовище буде розташоване на земельних ділянках площею 258,7 га і 7,9 га. Проєкт передбачає зведення комплексу споруд і площ. Окрім самого кладовища на 50 тисяч поховань, побудують також колумбарій, ритуальну будівлю і музейний комплекс.

На вибраній території будуть всі інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Запланували проведення архітектурного конкурсу для затвердження концепції.

Раніше таке кладовище планували облаштувати на Лисій Горі, а згодом – поблизу селища Биківня. Київська міська рада навіть встигла відвести землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.

Згодом Рада підтримала законопроєкт №9240 щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в Києві. На Броварському проспекті розташований і Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили". Там поховані жертви масових політичних репресій 1937-1941 років.