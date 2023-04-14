У Мінветеранів окреслили термін відкриття військового меморіального кладовища в Києві

Першу чергу національного військового меморіального кладовища мають відкриють наприкінці осені поточного року. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, передає пресслужба профільного відомства.

Кладовище, де будуть поховані полеглі захисники та захисниці України, буде побудоване на Броварському проспекті в Дніпровському районі Києва. Наразі Мінветеранів створює передумови для передачі земельної ділянки до державної установи при міністерстві.

"Відповідно до плану дій уряду ми створили державну установу, яка опікуватиметься всіма цими процесами. Уже затверджено земельну ділянку під будівництво кладовища. Відповідно до погодженого плану-графіку будівництва, початок поховань на першій черзі національного військового меморіального кладовища буде наприкінці осені цього року", — сказав Порхун.

Після введення в експлуатацію першої черги Мінветеранів має забезпечити продовження проєктування та будівництва цілісного комплексу національного військового меморіального кладовища, який міститиме, у тому числі, музей та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

"Україна має гідно вшановувати пам’ять загиблих захисників і захисниць України, які віддали за незалежність нашої держави найцінніше — це своє життя. Вони живуть у наших серцях, поки ми їх пам’ятаємо", — додав перший заступник міністра.

Нагадаємо, що в березні повідомлялося, що місцем для створення кладовища обрано Биківнянський ліс. Зазначалося, що у владі є спільне бачення щодо вилучення частини земельних ділянок із постійного користування заповідника "Биківнянські могили" й комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове господарство" та передачі їх у постійне користування держустанові "Національне військове меморіальне кладовище".