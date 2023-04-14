В Минветеранов обозначили сроки открытия военного мемориального кладбища в Киеве

Первую очередь национального военного мемориального кладбища откроют в конце осени текущего года. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун, передает пресс-служба профильного ведомства.

Кладбище, где будут похоронены павшие защитники и защитницы Украины, будет построено на Броварском проспекте в Днепровском районе Киева. Ныне Минветеранов создает предпосылки для передачи земельного участка государственному учреждению при министерстве.

"В соответствии с планом действий правительства мы создали государственное учреждение, которое будет заниматься всеми этими процессами. Уже утвержден земельный участок под строительство кладбища. Согласно согласованному плану-графику строительства, начало захоронений на первой очереди национального военного мемориального кладбища будет в конце осени этого года", – сказал Порхун.

После ввода в эксплуатацию первой очереди Минветеранов должно обеспечить продолжение проектирования и строительства целостного комплекса национального военного мемориального кладбища, который будет включать в себя музей и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений.

"Украина должна достойно чтить память погибших защитников и защитниц Украины, которые отдали за независимость нашего государства самое ценное - это свою жизнь. Они живут в наших сердцах, пока мы их помним", - добавил первый замминистра.

Напомним, что в марте сообщалось, что местом для создания кладбища выбран Быковнянский лес. Отмечалось, что у власти есть общее видение относительно изъятия части земучастков из постоянного пользования заповедника "Быковнянские могилы" и коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и передачи их в постоянное пользование госучреждению "Национальное военное мемориальное кладбище".