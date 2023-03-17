Кабмин упростил подачу заявления на выплату за гибель или инвалидность защитников Украины

Кабинет министров изложил в новой редакции порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности защитников и защитниц Украины.

Как сообщают в Министерстве по делам ветеранов, соответствующие изменения в постановление №336 от 29 апреля 2016 года правительство приняло на заседании 17 марта.

Теперь подавать в Минветеранов заявление на назначение такой единовременной помощи можно не только в бумажной, но и в электронной форме, в том числе через центры предоставления административных услуг.

Кроме того, есть возможность не подавать документы для назначения единовременной помощи, если необходимыми для этого данными уже владеет Минветеранов, или если они содержатся в соответствующих реестрах и их можно получить путем доступа к этим реестрам или в автоматическом режиме путем электронного информационного взаимодействия.

"Такие изменения очень важны и нужны, они отвечают требованиям нынешнего времени и будут способствовать усовершенствованию и упрощению процедуры назначения единовременной денежной помощи лицам, которым занимается Минветеранов. Наша команда продолжает работать над устранением всех бюрократических процедур, осовремениванием услуг и сервисов для наших ветеранов и их родных", – указала глава ведомства Юлия Лапутина.

Напомним, что недавно в Минветеранов заявили о намерении создать отдельную структуру менторов для ветеранов, членов их семей и семей погибших защитников Украины, которая работала бы по принципу "равный - равному", помогая преодолевать бюрократию, а при необходимости и ходить с ветеранами за всеми нужными справками.