Минветеранов создаст структуру ветеранского менторства: зачем это нужно

Министерство по делам ветеранов намерено создать структуру менторов для ветеранов, ветеранок, членов их семей и семей павших защитников. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Как рассказала в эфире национального телемарафона министр Юлия Лапутина, планируется, что в структуре будет почти 10 тысяч человек, и желательно, чтобы они также были ветеранами.

"Государство должно подготовиться, чтобы встретить своих защитников и защитниц с войны. Мы знаем, что на местах происходит много бюрократических процессов, с которыми сталкиваются ветераны и ветеранки, когда возвращаются к гражданской жизни. Поэтому мы анонсируем создание в системе министерства структуру менторов для ветеранов, эдакую "армию ветеранских менторов", - сказала она.

По ее словам, будет работать принцип "равный – равному", когда специалисты будут помогать ветеранам преодолевать бюрократию, информировать, упрощать условия получения услуг, а при необходимости даже ходить с ветеранами по всем справкам.

Лапутина подчеркнула, что данный проект поддержан правительством и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Реализовывать его будут специалисты министерства совместно с органами местного самоуправления.

"Чтобы в каждой общине был человек, который будет заниматься определенным количеством ветеранов. Мы должны создать условия, чтобы после победы наши защитники и защитницы могли качественно возвращаться в гражданскую жизнь", - отметила министр.

Также глава ведомства анонсировала брифинг по этой теме, который состоится уже на следующей неделе. В обсуждении примут участие ветераны и общественные организации. О его проведении будет дополнительно уведомлено на информационных ресурсах Минветеранов.

Напомним также, что Министерство цифровой трансформации планирует диджитализировать процессы военно-врачебной комиссии, чтобы минимизировать соответствующую бюрократию для военных, получивших ранения.