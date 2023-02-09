Мінветеранів створить структуру ветеранського менторства: навіщо це потрібно

Міністерства у справах ветеранів нає намір створити структуру менторів для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин та сімей полеглих захисників. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Як розповіла в ефірі національного телемарафону міністерка Юлія Лапутіна, планується, що у структурі буде майже 10 тисяч осіб, і бажано, щоб вони також були ветеранами.

"Держава має підготуватися, щоб зустріти своїх захисників і захисниць з війни. Ми знаємо, що на місцях відбувається багато бюрократичних процесів, з якими стикаються ветерани і ветеранки, коли повертаються до цивільного життя. Тож, ми анонсуємо створення у системі міністерства структуру менторів для ветеранів, таку собі "армію ветеранських менторів", - сказала вона.

За її словами, працюватиме принцип "рівний – рівному", коли фахівці допомагатимуть ветеранам долати бюрократію, інформувати, спрощувати умови отримання послуг, а за потреби навіть ходити з ветеранами за усіма довідками.

Лапутіна підкреслила, що даний проєкт підтримано урядом і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Реалізовуватимуть його фахівці міністерства спільно з органами місцевого самоврядування.

"Щоб у кожній громаді була людина, яка опікуватиметься певною кількістю ветеранів. Ми маємо створити умови, щоб після перемоги наші захисники і захисниці могли якісно повертатися до цивільного життя", – зазначила міністерка.

Також очільниця відомства анонсувала брифінг з цієї теми, який відбудеться вже на наступному тижні. До обговорення долучаться ветерани та громадські організації. Про його проведення буде додатково повідомлено на інформаційних ресурсах Мінветеранів.

Нагадаємо також, що Міністерство цифрової трансформації планує діджиталізувати процеси військово-лікарської комісії, аби мінімізувати відповідну бюрократію для військових, що отримали поранення.