Київрада відвела землю під Національне військове меморіальне кладовище

Київська міська рада 20 квітня відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу українських героїв.

"Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла", - нагадав Кличко.

Саме тому земельну ділянку виділили у Биківні.

"8 гектарів землі в цій місцевості - у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч - близько 90 гектарів - земля державна", - зауважив мер столиці.

Він додав, що відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

Зауважимо, першу чергу Національного військового меморіального кладовища мають відкрити наприкінці осені поточного року.

Після введення в експлуатацію першої черги Мінветеранів має забезпечити продовження проєктування та будівництва цілісного комплексу, який міститиме, у тому числі, музей та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

Нагадаємо, що в березні повідомлялося, що місцем для створення кладовища обрано Биківнянський ліс. Зазначалося, що у владі є спільне бачення щодо вилучення частини земельних ділянок із постійного користування заповідника "Биківнянські могили" й комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове господарство" та передачі їх у постійне користування держустанові "Національне військове меморіальне кладовище".