Киевсовет отвел землю под Национальное военное мемориальное кладбище

Киевский городской совет 20 апреля отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство, а место выбрало правительство.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, столица готова всеми возможными способами способствовать созданию мемориала украинских героев.

"Раньше мы поддержали предложение правительства по созданию военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности оно поддержки не нашло", - напомнил Кличко.

Именно поэтому земельный участок был выделен в Быковне.

"8 гектаров земли в этой местности - в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически начав процедуру организации мемориала. Рядом - около 90 гектаров - земля государственная", - отметил мэр столицы.

Он добавил, что общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.

Отметим, первуя очередь Национального военного мемориального кладбища должна открыться в конце осени текущего года.

После ввода в эксплуатацию первой очереди Минветеранов должен обеспечить продолжение проектирования и строительства целостного комплекса, который будет включать в себя музей и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений.

Напомним, что в марте сообщалось, что местом для создания кладбища выбран Быковнянский лес. Отмечалось, что у власти есть общее видение изъятия части земельных участков из постоянного пользования заповедника "Быковнянские могилы" и коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и передачи их в постоянное пользование госучреждению "Национальное военное мемориальное кладбище".