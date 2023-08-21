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Под Киевом создадут Национальное военное мемориальное кладбище — постановление правительства
До 30 июля 2025 года на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области должны создать Национальное военное мемориальное кладбище.
Такой срок и место правительство утвердило в своем постановлении №870.
Кладбище будет расположено на земельных участках площадью 258,7 га и 7,9 га. Проект предполагает возведение комплекса построек и площадей. Кроме самого кладбища на 50 тысяч захоронений построят также колумбарий, ритуальное здание и музейный комплекс.
На выбранной территории будут проходить все остальные необходимые сооружения для организации почетных захоронений. Запланировано проведение архитектурного конкурса для утверждения концепции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее такое кладбище планировали обустроить на Лысой Горе, а затем – вблизи поселка Быковня. Киевский городской совет даже успел отвести землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.
Рада поддержал законопроект №9240 о размещении Национального военного мемориального кладбища в Киеве. На Броварском проспекте расположен и Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Там похоронены жертвы массовых политических репрессий 1937-1941 годов.