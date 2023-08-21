Под Киевом создадут Национальное военное мемориальное кладбище — постановление правительства

До 30 июля 2025 года на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области должны создать Национальное военное мемориальное кладбище.

Такой срок и место правительство утвердило в своем постановлении №870.

Кладбище будет расположено на земельных участках площадью 258,7 га и 7,9 га. Проект предполагает возведение комплекса построек и площадей. Кроме самого кладбища на 50 тысяч захоронений построят также колумбарий, ритуальное здание и музейный комплекс.

На выбранной территории будут проходить все остальные необходимые сооружения для организации почетных захоронений. Запланировано проведение архитектурного конкурса для утверждения концепции.

Ранее такое кладбище планировали обустроить на Лысой Горе, а затем – вблизи поселка Быковня. Киевский городской совет даже успел отвести землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

Рада поддержал законопроект №9240 о размещении Национального военного мемориального кладбища в Киеве. На Броварском проспекте расположен и Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Там похоронены жертвы массовых политических репрессий 1937-1941 годов.