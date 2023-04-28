Зеленский ответил на петицию о создании пантеона героев на Аскольдовой Могиле

Президент Владимир Зеленский просит премьер-министра Дениса Шмыгаля поручить центральным органам исполнительной власти совместно с Киевской городской военной администрацией тщательно проработать возможность создания национального пантеона героев в столичном парке Аскольдова Могила.

Об этом говорится в его ответе на электронную петицию по этому поводу, ранее всего за полтора дня получившую поддержку более 25 тысяч граждан, что является условием для предоставления такого ответа.

"Поставленный в петиции вопрос считаю актуальным в контексте сохранения исторической памяти нашего народа, консолидации и сплочения украинского общества вокруг идеи отстаивания государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в ней.

При этом, как указывает глава государства, создание мемориального комплекса украинских героев - одна из важных общенациональных задач, над реализацией которой уже ведется работа соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти под руководством Кабинета министров.

Он напомнил, что ранее был создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по созданию такого мемориала и утвержден его персональный состав. Ныне же Министерством культуры и информационной политики совместно с Украинским институтом национальной памяти с участием других заинтересованных органов исполнительной власти прорабатывается проект концепции мемориала.

В свою очередь, как напомнила в своем Twitter инициатор петиции - депутат Киевского городского совета Алина Михайлова ("Голос"), согласно принятому правительством плану приоритетных действий на выполнение обновленного Зеленским в январе 2020 года указа о мерах по созданию мемориала Минкульту была поставлена задача утвердить и определить место строительства до декабря 2021 года.

"Эта концепция так и не была утверждена. Место строительства определено не было. Министерство культуры не выполнило свою задачу согласно плану приоритетных действий правительства. Наверное, не считало приоритетным", - указала она.

Михайлова также опубликовала ответ от 17 апреля министра культуры Александра Ткаченко на обращение депутата Верховной Рады Ярослава Юрчишина ("Голос"), в котором ведомство, в частности, указывает, что вопрос создания мемориала героев и национального мемориального военного кладбища "сегодня целесообразно рассматривать в комплексе и в случае окончательного утверждения соответствующего решения добавить соответствующие элементы в концепцию НВМК".

Относительно создания пантеона героев как места почетных захоронений и национального комплекса чествования таких деятелей, как Степан Бандера, Евгений Коновалец, Симон Петлюра, Павел Скоропадский, деятелей Холодного Яра, Украинской повстанческой армии и так далее Минкульт заявляет, что "концепцией предусмотрено создание мемориального пространства, которое превозносит не конкретные личности, а человеческие добродетели: свободу, достоинство, жертвенность".

"Это место примирения, поскольку чествует представителей разных мировоззренческих концепций и противоборствующих политических лагерей, видевших главной целью своей жизни обретение государственной самостоятельности Украины. Проект определяет только критерии, а не конкретные фамилии лиц, которые могут быть похоронены или перезахоронены", - говорится в документе .

В ответе же на петицию Михайловой, где она также упоминала необходимость указанных перезахоронений, Зеленский ничего по этому поводу не говорит.

Напомним, что упомянутое военное кладбище планируется обустроить на территории Быковнянского леса на восточной окраине Киева. Его первую очередь планируют открыть в конце осени этого года.