Зеленський відповів на петицію про створення пантеону героїв на Аскольдовій Могилі

Президент Володимир Зеленський просить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля доручити центральним органам виконавчої влади спільно з Київською міською військовою адміністрацією ґрунтовно опрацювати можливість створення національного пантеону героїв у столичному парку Аскольдова Могила.

Про це йдеться у його відповіді на електронну петицію з цього приводу, що раніше всього за півтора дні отримала підтримку більше 25 тисяч громадян, що є умовою для надання такої відповіді.

"Порушене у петиції питання вважаю актуальним у контексті збереження історичної пам’яті нашого народу, консолідації і згуртування українського суспільства довкола ідеї відстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у ній.

При цьому, як вказує глава держави, створення меморіального комплексу українських героїв є одним із важливих загальнонаціональних завдань, над реалізацією якого вже ведеться робота відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади під керівництвом Кабінету міністрів.

Він нагадав, що раніше було утворено організаційний комітет з підготовки та проведення заходів зі створення такого меморіалу та затверджено його персональний склад. На сьогодні ж Міністерством культури та інформаційної політики спільно з Українським інститутом національної пам’яті за участю інших зацікавлених органів виконавчої влади опрацьовується проект концепції меморіалу.

В свою чергу як нагадала у своєму Twitter ініціаторка петиції - депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова ("Голос"), згідно ухваленого урядом плану пріоритетніх дій на виконання оновленого Зеленським у січні 2020 року указу про заходи щодо створення меморіалу Мінкульту було поставленне завдання затвердити його концепцію та визначити місце будівництва до грудня 2021 року.

"Ця концепція так і не була затверджена. Місце будівництва визначене не було. Міністерство культури не виконало своє завдання згідно з планом пріоритетних дій уряду. Напевно, не вважало за пріоритетне", - вказала она.

Михайлова також опублікувала відповідь від 17 квітня міністра культури Олександра Ткаченка на звернення депутата Верховної Ради Ярослава Юрчишина ("Голос"), у якій відомство, зокрема, вказує, що питання створення меморіалу героїв та національного меморіального військового кладовища "сьогодні доцільно розглядати в комплексі та у разі остаточного затвердження відповідного рішення додати відповідні елементи до концепції НВМК".

Стосовно створення пантеону героїв як місця почесних поховань і національного комплексу вшанування таких діячів, як Степан Бандера, Євген Коновалець, Симон Петлюра, Павло Скоропадський, діячів Холодного Яру, Української повстанської армії тощо Мінкульт заявляє, що "концепцією передбачено створення меморіального простору, що звеличує не конкретні особистості, а людські чесноти: свободу, гідність, жертовність".

"Це місце примирення, адже вшановує представників різних світоглядних концепцій та протиборчих політичних таборів, котрі бачили головною метою свого життя здобуття державної самостійності України. Проект визначає лише критерії, а не конкретні прізвища осіб, які можуть бути поховані чи перепоховані", - йдеться в документі.

У відповіді ж на петицію Михайлової, де вона також згадувала необхідність зазначених перепоховать, Зеленський нічого з цього приводу не каже.

Нагадаємо, що згадане військове кладовище планується облаштувати на території Биківнянського лісу на східній околиці Києва. Його першу чергу планують відкрити наприкінці осені цього року.