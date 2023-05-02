Рада поддержала размещение военного мемориального кладбища в Быковне

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9240 о размещении Национального военного мемориального кладбища в Киеве. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Документ набрал 322 голоса "за" в целом.

По словам Железняка, речь идет об участках государственной и коммунальной собственности на Броварском проспекте в Днепровском районе Киева.

Напомним, 20 апреля Киевский городской совет отвел землю для Национального военного мемориального кладбища в столичной местности Быковня. Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что за создание кладбища отвечает государство, а место определило правительство.

На Броварском проспекте расположен и Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Там похоронены жертвы массовых политических репрессий 1937-1941 годов.

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев рассказывал, что столичные власти рассматривают варианты улучшения транспортного сообщения к Быковне. Прежде всего обсуждается возможность создания отдельного маршрута автобуса. Однако также возможно продление "красной" ветки киевского метрополитена, при условии финансирования.