Рада підтримала розміщення військового меморіального кладовища в Биківні

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №9240 щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в Києві. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ набрав 322 голоси "за" в цілому.

За словами Железняка, ідеться про ділянки державної та комунальної власності на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва.

Нагадаємо, 20 квітня Київська міська рада відвела землю для Національного військового меморіального кладовища в столичній місцевості Биківня. Міський голова Києва Віталій Кличко зазначав, що за створення кладовища відповідає держава, а місце визначив уряд.

На Броварському проспекті розташований і Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили". Там поховані жертви масових політичних репресій 1937-1941 років.

Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв розповідав, що столична влада розглядає варіанти покращення транспортного сполучення до Биківні. Перш за все обговорюється можливість створення окремого маршруту автобуса. Однак також можливе продовження "червоної" гілки київського метрополітену, за умови наявного фінансування.