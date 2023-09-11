Стало відомо, коли розпочнеться будівництво Національного військового кладовища та скільки грошей на це виділяють

Будівництво Національного військового меморіального кладовища планують розпочати наприкінці листопада 2023 року. Для цього у бюджеті передбачено 65 млн гривень.

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Про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

“Технічно і документально роботи розпочалися. Було отримано низку технічних умов щодо проектування Національного військового меморіального кладовища. Безпосередньо саме будівництво плануємо розпочати чим скоріше. І здачу першої черги для того, щоб проводити поховання наших полеглих Героїв – до кінця 2023 року”, – зауважив Порхун.

Він нагадав, що у серпні Уряд прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища (НВМК) на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області. Це дозволить прискорити терміни створення меморіального комплексу.

Місце розташування було обрано за такими критеріями: загальна площа земельної ділянки має бути більше ніж 100 гектарів з урахуванням санітарних норм та можливістю будівництва меморіального комплексу, зручна локація з наявним громадським транспортом, можливість проведення офіційних церемоніальних заходів. І найголовніше – ділянка не повинна мати юридичних перепон, які здатні зупинити будівництво НВМК.

За словами Порхуна, НВМК включатиме комплекс споруд та площ: військове кладовище, музей, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Комплекс поєднуватиме в собі як традиційні поховання, так і поховання в колумбарії.

“Наразі державною установою “Національне військове меморіальне кладовище” оголошено конкурс на ескізний проєкт. Переможець представить на затвердження Міністерству у справах ветеранів ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища”, – розповів Порхун.

Він додав, що державним бюджетом України у 2023 році передбачено 65 млн гривень на будівництво НВМК.

“Вже після затвердження ескізного проєкту ми будемо розуміти, скільки буде коштувати саме будівництво Національного військового меморіального кладовища, і далі будемо закладати у державний бюджет на 2024 рік відповідні кошти”, – зауважив заступник міністра.

Він підкреслив, що пам'ять про тих, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і незалежність України, має бути гідно увіковічнена.

"Національне військове меморіальне кладовище створюється вперше в історії нашої держави. Ми беремо за основу Арлінгтонський національний цвинтар. Поховання тут здійснюватимуться за згодою родин полеглих Захисників і Захисниць України”, – наголосив Порхун.

Раніше таке кладовище планували облаштувати на Лисій Горі, а згодом – поблизу селища Биківня. Київська міська рада навіть встигла відвести землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.

Згодом Рада підтримала законопроєкт №9240 щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в Києві. На Броварському проспекті розташований і Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили". Там поховані жертви масових політичних репресій 1937-1941 років.