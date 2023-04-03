Зеленский, вице-канцлер Германии и генсек Совета Европы посетили село Ягодное, где во время оккупации был "подвал смерти" (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Владимир Зеленский с вице-канцлером Германии Робертом Габеком и генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич 3 апреля посетили село Ягодное в Черниговской области и осмотрели последствия оккупации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, Зеленский вместе с иностранными гостями посетил школу, в подвале которой с 3 по 30 марта 2022 года оккупанты держали в антисанитарных условиях, без воды и пищи 367 гражданских. Среди заложников было 50 детей, самому маленькому из них было полтора месяца. Одиннадцать человек скончались, не выдержав бесчеловечных условий. Десять расстреляли российские оккупанты.

Президент отметил, что жители Ягодного прошли через страшные испытания. По его словам, в этом селе до оккупации проживало около 400 человек, и почти 370 человек держали в школьном подвале площадью менее 200 квадратных метров.

Он рассказал, что заложники в темноте писали на стенах фамилии и даты смерти односельчан, чтобы не забыть, а дети писали строки гимна Украины.

Зеленский отметил важность присутствия на освобожденных территориях Украины представителей стран-партнеров, которые могут все увидеть своими глазами.

"Важно быть в таких подвалах, чтобы понять, чтобы помогать Украине. Думать, как найти способ говорить с Российской Федерацией", – отметил президент.

В результате военной агрессии все 173 подворья в селе Ягодном получили повреждения, 16 из них разрушены. Кроме того, были уничтожены объекты коммунальной собственности – здание культуры и фельдшерский пункт. Значительно было разрушено здание школы.

Как сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, за 2022 год отремонтировано более 100 помещений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 31 марта вместе с лидерами иностранных государств посетил Бучу Киевской области, где политики приняли участие в чествовании памяти жителей города, убитых во время российской оккупации.