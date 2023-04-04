Дело против 15 военных РФ, месяц удерживавших в подвале жителей села Ягодное, передали в суд

Черниговская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 15 российских военнослужащих, которые принудительного удерживали население села Ягодное Ивановской общины Черниговской области в подвале местной школы.

Как сообщают в ведомстве, им инкриминировано жестокое обращение с гражданским населением, совершенное группой лиц (часть 1 статьи 28, часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

По данным заочного следствия, которое велось Управлением Службы безопасности Украины в Черниговской области, в начале марта 2022 года вооруженные огнестрельным оружием военные ВС РФ, находясь в оккупированном селе Ягодное, лишили свободы и насильственно удерживали в подвале школы в качестве "живого щита" 368 человек, из которых 69 несовершеннолетних.

Таким образом местные жители использовались для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины. Из-за бесчеловечных условий содержания и неоказания необходимой медицинской помощи в подвале умерли 10 гражданских лиц.

Напомним, что накануне осмотрел последствия оккупации российскими войсками села Ягодное и совершенных ими военных преступлений президент Владимир Зеленский вместе с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком и генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Глава государства вместе с иностранными гостями пообщались с жителями села, которых с 3 по 30 марта 2022 года содержали в подвале школы, и посетили саму школу. При этом в Офисе президента говорят, что, не выдержав нечеловеческих условий, там умерли не 10, а 11 человек, а десятерых расстреляли российские оккупанты.

Как указывают в ОП, в результате военной агрессии РФ все 173 домохозяйства в Ягодном получили повреждения, 16 из них были разрушены. Кроме того, были уничтожены объекты коммунальной собственности – здание культуры и фельдшерский пункт. Получило значительные разрушения и здание самой школы.

При этом за прошлый год благодаря финансированию из государственного и областного бюджетов, правительству Латвии, которое выделило средства на строительные материалы и восстановление жилья, и работе волонтеров было отремонтировано более 100 жилищ.