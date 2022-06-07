Военные преступления РФ: Названы имена пятерых тувинцев, подозреваемых в пытках жителей села под Черниговом

Черниговская областная прокуратура объявила о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением пятерым жителям Республики Тыва, которые в составе российских оккупационных войск в начале марта издевались над жителями села Ягодное Черниговского района.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как свидетельствуют тексты подозрений фигурантам дела, опубликованные на сайте Офиса генерального прокурора, это сержант Монгуш Назыты Мергенович 22 марта 1989 года рождения, рядовой Хертек Ариан Орланович 23 июля 1994 года рождения, рядовой Хомушку Саян Сингит-оолович 10 июля 1994 года рождения, ефрейтор Ооржак Эрес Амирович 1 августа 1995 года рождения и рядовой Монгуш Айгарим Валерьевич 4 апреля 1991 года рождения.

Первые трое являются военнослужащими 2-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 (Кызыл), остальные две - 3-го взвода той же батареи. Четверо подозреваемых проживают в Кызыле, а Монгуш Назыты - в соседнем поселке Каа-Хем.

Отмечается, что указанные лица вторглись в Украину в составе российских войск утром 24 февраля, вскоре прибыв в село Ягодное Черниговского района. В период с 3 по 6 марта они начали с целью запугивания гражданского населения применять огнестрельное оружие, стреляя по частным домам, в которых находились местные жители.

После этого, запугивая людей и угрожая применением огнестрельного оружия, российские военные насильственно выгоняли всех жителей села из их домов и принудительно отводили, помещали и насильственно удерживали в помещении подвала Ягоднянского филиала опорной школы на улице Лесной, 1-А.

Всего в подвал школы площадью 197,6 квадратных метра, по данным следствия, было помещено 347 человек, в том числе 77 детей. Отметим, однако, что всего в Ягодном, по официальным данным на начало 2021 года, проживало 320 человек.

Гражданское население насильственно удерживалось оккупантами в сплошной давке, в душном пространстве без вентиляции, в полной темноте и без какой-либо мебели, без обеспечения людей питьевой водой и пищей, в антисанитарных условиях.

Люди вынуждены были справлять нужду в ведра и делать это в присутствии других людей, а наполненные фекалиями ведра долгое время стояли в тех же помещениях, где находились люди, пока им российские военные не позволяли вынести их, что правоохранители расценивают как надругательство над человеческим достоинством и психологическую пытку.

Кроме того, военные РФ осуществляли истязание людей, насильственно удерживаемых в подвале школы, не снабжая их питьевой водой и пищей, от чего те постоянно испытывали жажду и голод.

Также удалось установить некоторые другие детали о действиях подозреваемых, в частности эпизод того, как Хертек с группой неизвестных российских военных 3 марта под угрозой расстрела запер в подвале дома по улице Яблоневой, 29 его жителей, и лишь 5 марта тех перевели в упомянутый подвал школы.

Указано, что всего из-за бесчеловечных условий содержания и жестокого обращения с гражданским населением в Ягодном в период с 9 по 28 марта умерло 10 человек.

При этом тела умерших после наступления их смерти не выносились сразу из подвального помещения школы, а продолжали находиться среди живых людей, пока российские военные не позволят их вынести наружу, что причиняло значительные психические и моральные страдания находившимся в подвале.

В итоге пятерым гражданам России инкриминировали часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).