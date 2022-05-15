Двое командиров российских артрасчетов получили подозрения в обстрелах Харьковской области с территории РФ

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области сообщило о подозрении двум командирам в артиллерийских обстрелах украинской территории с территории Белгородской области России в первый день войны 24 февраля. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

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"Выполняя преступный приказ, подчиненные командирам российские военнослужащие обстреливали Харьковщину. Своими действиями они разрушили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в пгт Казачья Лопань Харьковского района и учебное заведение Дергачевского городского совета", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сейчас областная прокуратура принимает меры по установлению всех военнослужащих Вооруженных сил РФ, виновных в совершении военных преступлений для привлечения к установленной законом ответственности. В частности, уже направлен в суд обвинительный акт против двух российских военных.

Как указано в опубликованных ведомством документах, подозреваемыми по нынешнему делу являются Владислав Салявин (родился 2 ноября 1991 года в городе Заполярный Мурманской области), а также Александр Маскиев (родился 28 марта 1994 года в селе Усть-Кулом Республики Коми).

Оба они являются командирами расчетов БМ-21 "Град" 1-го огневого взвода 1-й артиллерийской батареи реактивного дивизиона 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинскася часть 08275) Северного флота РФ. Обоим вменяют часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору).

Следствие выяснило, что 22 февраля они прибыли в село Новоалександровка Белгородской области, где были извещены о предстоящем вторжении в Украину и у них "сформировался преступный умысел применить запрещенные методы ведения войны".

В дальнейшем 23 февраля расчеты переместились в поселок Малиновка неподалеку от украинской границы, а около 5 часов утра 24 февраля Салявин и Маскиев непосредственно произвели залпы реактивными снарядами в количестве 20 и 38 единиц соответственно.

После дозарядки 20 снарядами они переместились к пограничному хутору Нехотеевка и выпустили еще по три снаряда в направлении территории Украины, после чего заехали на украинскую территорию в районе села Алисовка и отстрелялись залпы в сторону Харькова.

В результате на территории поселка Казачья Лопань была повреждена электроподстанция "Агроном" 35/10 кВ на углу улиц Победы и Мичурина, ЛЭП 10 кВ "ХПП", 35 кВ "Уды - Агроном", жилые дома на улицах Мичурина, Победы, Пипенко. Кроме того, в селе Ветеринарное было повреждено строение коммунального учреждения "Ветеринарный лицей".

Напомним, что в результате вторжения российских войск Казачья Лопань была оккупирована и до сих пор остается под контролем РФ. При этом в начале мая областное управление СБУ сообщило старосте поселка Людмиле Вакуленко о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, поскольку рассматривает ее как перешедшую на сторону оккупантов