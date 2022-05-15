Двоє командирів російських артрозрахунків отримали підозри в обстрілі Харківської області з території РФ

Управління Служби безпеки України в Харківській області повідомило про підозру двом командирам в артилерійському обстрілі української території з території Білгородської області Росії у перший день війни 24 лютого. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

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"Виконуючи злочинний наказ, підлеглі командирам російські військовослужбовці обстрілювали Харківщину. Своїми діями вони зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району та навчальний заклад Дергачівської міської ради", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що зараз обласна прокуратура вживає заходів щодо встановлення всіх військовослужбовців Збройних сил РФ, винних у скоєнні військових злочинів для притягнення до встановленої законом відповідальності. Зокрема, вже направлено до суду обвинувальний акт проти двох російських військових.

Як зазначено в опублікованих відомством документах, підозрюваними у нинішній справі є Владислав Салявін (народився 2 листопада 1991 року в місті Заполярний Мурманської області), а також Олександр Маскієв (народився 28 березня 1994 року в селі Усть-Кулом Республіки Комі).

Обидва вони є командирами розрахунків БМ-21 "Град" 1-го вогневого взводу 1-ї артилерійської батареї реактивного дивізіону 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275) Північного флоту РФ. Обом інкримінують частину 2 статті 28, частину 1 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою).

Слідство з'ясувало, що 22 лютого вони прибули до села Новоолександрівка Білгородської області, де було повідомлено про майбутнє вторгнення в Україну та у них "сформувався злочинний намір застосувати заборонені методи ведення війни".

Надалі 23 лютого розрахунки перемістилися до селища Малинівка неподалік українського кордону, а близько 5 години ранку 24 лютого Салявін та Маскіїв безпосередньо випустили залпи реактивними снарядами у кількості 20 та 38 одиниць відповідно.

Після дозарядки 20 снарядами вони перемістилися до прикордонного хутора Нехотіївка та випустили ще по три снаряди у напрямку території України, після чого заїхали на українську територію в районі села Алісівка та відстрилялися у бік Харкова.

Внаслідок цього на території селища Козача Лопань було пошкоджено електропідстанцію "Агроном" 35/10 кВ на розі вулиць Перемоги та Мічуріна, ЛЕП 10 кВ "ХПП", 35 кВ "Уди - Агроном", житлові будинки на вулицях Мічуріна, Перемоги, Пипенка. Крім того, у селі Ветеринарне було пошкоджено будівлю комунального закладу "Ветеринарний ліцей".

Нагадаємо, що в результаті вторгнення російських військ Козача Лопань була окупована і досі залишається під контролем РФ. При цьому на початку травня обласне управління СБУ повідомило старості селища Людмилі Вакуленко про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, оскільки розглядає її в якості такої, що перейшла на бік окупантів.