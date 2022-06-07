Військові злочини РФ: Названо імена п'ятьох тувинців, підозрюваних у знущаннях над жителями села під Черніговом

Чернігівська обласна прокуратура оголосила про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням п'ятьом жителям Республіки Тива, які у складі російських окупаційних військ на початку березня знущалися з мешканців села Ягідне Чернігівського району.

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Як свідчать тексти підозр фігурантам справи, опубліковані на сайті Офісу генерального прокурора, це сержант Монгуш Назити Мергенович 22 березня 1989 року народження, рядовий Хертек Аріан Орланович 23 липня 1994 року народження, рядовий Хомушку Саян Сингіт-оолович Ерес Амірович 10 липня 1994 года рождения, єфрейтор Ооржак Ерес Амірович 1серпня 1995 року народження та рядовий Монгуш Айгарім Валерійович 4 квітня 1991 року народження.

Перші троє є військовослужбовцями 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 (Кизил), решта - 3-го взводу тієї ж батареї. Четверо підозрюваних проживають у Кизилі, а Монгуш Назити – у сусідньому селищі Каа-Хем.

Зазначається, що вказані особи вторглися до України у складі російських військ уранці 24 лютого, незабаром прибувши до села Ягідне Чернігівського району. У період з 3 по 6 березня вони почали з метою залякування цивільного населення застосовувати вогнепальну зброю, стріляючи в приватні будинки, в яких перебували місцеві жителі.

Після цього, залякуючи людей та погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, російські військові насильно виганяли всіх жителів села з їхніх будинків та примусово відводили, поміщали та насильно утримували у приміщенні підвалу Ягоднянського філіалу опорної школи на вулиці Лісовій, 1-А.

Загалом у підвал школи площею 197,6 квадратних метра, за даними слідства, було поміщено 347 осіб, у тому числі 77 дітей. Зазначимо, що всього в Ягідному, за офіційними даними на початок 2021 року, проживало 320 осіб.

Цивільне населення насильно утримувалося окупантами в суцільній тисняві, в задушливому просторі без вентиляції, у темряві і без будь-яких меблів, без забезпечення людей питною водою та їжею, в антисанітарних умовах.

Люди змушені були справляти потребу у відра і робити це в присутності інших людей, а наповнені фекаліями відра довгий час стояли в тих же приміщеннях, де знаходилися люди, поки їм російські військові не дозволяли винести їх, що правоохоронці розцінюють як наругу над людською гідністю та психологічне катування.

Крім того, військові РФ здійснювали катування людей, які насильно утримувалися в підвалі школи, не забезпечуючи їх питною водою і їжею, від чого ті постійно відчували спрагу і голод.

Також вдалося встановити деякі інші деталі про дії підозрюваних, зокрема епізод того, як Хертек із групою невідомих російських військових 3 березня під загрозою розстрілу замкнув у підвалі будинку на вулиці Яблуневій, 29 його мешканців, і лише 5 березня тих перевели до згаданого підвалу школи.

Зазначено, що загалом через нелюдські умови утримання та жорстоке поводження з цивільним населенням у Ягідному в період з 9 по 28 березня померло 10 людей.

При цьому тіла померлих після настання їх смерті не виносилися відразу з підвального приміщення школи, а продовжували перебувати серед живих людей, поки російські військові не дозволять їх винести назовні, що завдавало значних психічних і моральних страждань тим, хто був у підвалі.

У результаті п'ятьом громадянам Росії інкримінували частину 2 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).