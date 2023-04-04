Справу проти 15 військових РФ, що місяць утримували в підвалі жителів села Ягідне, передали до суду

Чернігівська обласна прокуратура скеровала до суду обвинувальний акт стосовно 15 російських військовослужбовців, які примусово утримували населення села Ягідне Іванівської громади Чернігівської області у підвалі місцевої школи.

Як повідомляють у відомстві, їм інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб (частина 1 статті 28, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

За даними заочного слідства, що проводилося Управлінням Служби безпеки України в Чернігівській області, на початку березня 2022 року озброєні вогнепальною зброєю військові ЗС РФ, перебуваючи в окупованому селі Ягідне, позбавили волі та насильно утримували в підвалі школи в якості "живого щита" 368 людей, серед яких 69 неповнолітніх.

Таким чином, місцеві мешканці використовувались для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних сил України. Через нелюдські умови утримання та ненадання необхідної медичної допомоги в підвалі померло 10 цивільних осіб.

Нагадаємо, що напередодні оглянув наслідки окупації російськими військами села Ягідного та скоєних ними воєнних злочинів президент Володимир Зеленським разом із віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком і генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Глава держави разом з іноземними гостями поспілкувалися з жителями села, яких з 3 до 30 березня 2022 року утримували в підвалі школи, та відвідали саму школу. При цьому в Офісі президента кажуть, що не витримавши нелюдських умов, там померли не 10, а 11 осіб, а десятьох розстріляли російські окупанти.

Як вказують в ОП, в результаті військової агресії РФ всі 173 домогосподарства в Ягідному зазнали пошкоджень, 16 з них були зруйновані. Крім того, було знищено об’єкти комунальної власності – будинок культури та фельдшерський пункт. Зазнала значних руйнувань і будівля самої школи.

При цьому за минулий рік завдяки фінансуванню з державного та обласного бюджетів, уряду Латвії, який виділив кошти на будівельні матеріали та відновлення осель, та роботі волонтерів було відремонтовано понад 100 помешкань.